وزارت رفاه هيچ برنامه اي براي ساماندهي متكديان ارائه نداد

موسي الرضا ثروتي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، در ادامه با اشاره به وظيفه وزارت رفاه و تامين اجتماعي در اين زمينه يادآور شد: يكي از دلايل انحلال وزارت رفاه ، اهمال در انجام وظايف خود در زمينه ساماندهي افراد بي سرپرست و رسيدگي به اقشار بي بضاعت است. در حالي كه 380 ميليارد تومان بودجه در اين رابطه اختصاص يافته بود و در اين مدت براي صرف اين بودجه هيچ برنامه ريزي نشده است.

وي با بيان اينكه مشكل قانوني در اين باره وجود ندارد و در قانون اساسي دولت مكلف به ايجاد اشتغال و تامين معاش مردم است ، افزود: يكي از مراجع رسيدگي به متكديان شوراي اجتماعي فرمانداري ها هستند كه در بسياري از شهرها تشكيل نمي شود.

ثروتي در عين حال بسياري از آسيب هاي اجتماعي نظير تكدي گري ، فحشا و خودكشي را ناشي از فقر دانست و گفت: در بخش هايي از جامعه ، بسياري از مردم حتي در تامين حداقل مايحتاج انساني خود ناتوانند كه اين وضع به علت بي عدالتي هاي بي حد و حصري است كه در جامعه وجود دارد.

عضو كميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به يارانه هاي بي هدف دولت ، افزود: در حالي كه بسياري به نان شب خود محتاج هستند ، دولت به ازاي هر دستگاه خودرو 150 هزار تومان يارانه بنزين مي پردازد. در كشور سالانه 15 ميليارد دلار بنزين كه برابر با كل بودجه پروژه هاي عمراني است ، دود مي شود.

وي با انتقاد از تاخير در برنامه ريزي ها و رسيدگي به وضع افراد ناتوان ، افزود: در حالي كه 10 ميليون نفر در كشور زير خط فقر زندگي مي كنند ، نزديك به 4 ميلين نفر از هيچ حمايتي برخوردار نيستند.

ثروتي با بيان اينكه سازمان هاي حمايتي وظايف خود را به درستي انجام نمي دهند ، تاكيد كرد: بايد به وسيله يك دستگاه حمايتي كارآمد با حمايت بيمه اي و امدادي و توانبخشي به داد اقشار ناتوان رسيد.