کشف ۹۶ درصدی جرایم سایبری در استان بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد مهدی قاسمی با بیان اینکه بیشترین کشفیات مربوط به برداشت اینترنتی غیرمجاز از حساب های بانکی، مزاحمت اینترنتی و انتشار اکاذیب در فضای مجازی است، گفت: تعدادی از جرایم سایبری، متاسفانه با سهل انگاری وکم توجهی کاربران شبکه های اجتماعی به وقوع پیوسته است.

وی به رشد ۳۸ درصدی کشفیات جرایم سایبری نسبت به مدت مشابه سال قبل اشاره کرد و عنوان کرد: متاسفانه شاهد افزایش ۳۷ درصدی وقوع جرایم سایبری در سطح استان بوده‌ایم.

سرپرست پلیس فتا مهمترین دلایل افزایش جرایم سایبری را استفاده روزافزون مردم از ظرفیت‌های تکنولوژی‌های رایانه‌ای خصوصا در بحث بانکداری الکترونیک و شبکه های اجتماعی بدون در نظر گرفتن مسایل اولیه امنیتی وعدم توجه به هشدارهای پلیس فتا دانست.