میزبانی بقاع متبرکه در روز طبیعت از مردم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف وامور خیریه آذربایجان شرقی، حجت الاسلام احمد شرفخانی در گفت وگویی با اشاره به برگزاری طرح آرامش بهاری در ۲۴۰۰ امامزاده و بقعه متبرکه کشور از ۲۵ اسفندماه تا کنون ضمن قدردانی از تلاش تمامی همکاران مجری این طرح گفت: یکی از برنامه‌های پیش بینی شده در این طرح، میزبانی از مسافران و زائران نوروزی واقشار مختلف مردم در روز سیزدهم فروردین ماه، روز طبیعت در بقاع متبرکه و امامزادگان همراه با اجرای برنامه های مختلف فرهنگی است.

وی اضافه کرد: تمهیدات و اقدامات لازم جهت استقرار مردم و مسافران نوروزی در آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه دارای ظرفیت صورت گرفته است و این اماکن مقدس روز سیزدهم نوروز، آماده میزبانی از مردم و مسافران نوروزی خواهند بود.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به جایگاه طبیعت و اهمیت آن از دیدگاه قرآن و اهل بیت(ع) اظهار کرد: معمولا همه ساله جمع کثیری از مردم به واسطه عشق و ارادتی که به اهل بیت(ع) دارند در ایام تعطیلات به‌ویژه ایام نوروز به منظور بهره‌مندی از فضای معنوی و تفریحی در آستان‌های مقدس امامزادگان حاضر می‌شوند ودر پایان تعطیلات وروز طبیعت هم به سیر وسیاحت در مناظر طبیعی و بوستانها وباغ ها می پردازند بر این اساس امامزادگان هم به لحاظ موقعیت اقلیمی وجغرافیایی مورد توجه مردم قرار می گیرند.

شرفخانی ادامه داد: لذا به منظور تأمین آرامش وآسایش مردم در استفاده از فضای معنوی و تفریحی بقاع متبرکه و خدمت رسانی بهتر به زائران اقدامات لازم در این زمینه از سوی این سازمان صورت گرفته و آستان مقدس امامزادگان کشور که از ظرفیت مناسب تفرج‌گاهی و گردشگری برخوردار هستند، در روز طبیعت، آماده میزبانی و پذیرایی از مردم و مسافران نوروزی خواهند بود.

وی تصریح کرد: مسافران و گردشگران نوروزی، می‌توانند در روز طبیعت با حضور در جوار این آستانهای مقدس ضمن بهره‌مندی از فضای معنوی و زیارت امامزادگان عظیم الشأن از طبیعت پیرامون این بقاع نیز استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد : طی سالهای اخیر اقدامات خوبی در زمینه غرس نهال و توسعه فضای سبز امامزادگان دارای ظرفیت صورت گرفته است و این اقدام زمینه را برای اقامت و استراحت در این فضا ی طبیعی و معنوی برای مردم عزیز فراهم ساخته است .