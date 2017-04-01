ارائه آموزش در زمینه های مختلف برای ۲۶۰۰ نفر توسط کمیته امداد اهر

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان طهماسبی ظهر شنبه در گفتوگو با خبرنگاران، اظهار داشت: از برنامههای اولویتدار کمیته امداد ارائه خدمات فرهنگی و آموزشی به خانوادههای بحث پوشش این مجموعه است که در این راستا کمیته امداد در سرفصلها مختلف برنامههای متنوعی برگزار میکند.
وی افزود: ازجمله این برنامهها میتوان به تشکیل کلاسهای آموزشی جهت افزایش معنویت خانواده، آموزش مهارتهای زندگی، آموزش نوعروسان در رابطه با همسریابی و آئین همسرداری، آموزش جوانان در شرف ازدواج که کارگاههای مختلف و متنوعی با حضور اساتید از مراکز دانشگاهی، علمی و آموزشی، مربیان نیروی انتظامی، سپاه، بهزیستی و حوزه علمیه برگزار میشود.
مدیر کمیته امداد اهر بابیان اینکه در طی سال ۹۵ بری بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ نفر کلاسهای آموزشی ترتیب دادهشده است گفت: کلاسهای آموزشی ترتیب دادهشده برای مددجویان شامل قرآن، احکام، آموزش برای اصلاح سبک زندگی ازجمله کارگاههای برگزارشده طی سال ۹۵ بوده است.
طهماسبی همچنین آسیبهای اجتماعی را دور ازنظر این مجموعه ندانست و ابراز داشت: کلاسها و کارگاههای آموزشی مختلفی با موضوعاتی مثل طلاق و اعتیاد دایر و کمپین نه به سیگار با حضور کارشناسان شبکه بهداشت و درمان و نیروی انتظامی در ۸ جلسه برگزار و به بیش از ۷۲۰ نفر آموزشهای لازم داده شد.
وی بابیان اینکه در کنار آموزشهای مددجویان کلاسها و کارگاههای آموزشی مختلفی برای کارکنان این مجموعه نیز برگزار شد گفت: هر هفته در روزهای چهارشنبه و با حضور یکی از روحانیون بزرگوار شهرستان زیارت عاشورا و دعای توسل همچنین نماز جماعت نیز هرروز بدون استثنا در تمام ایام با امامت حجتالاسلام ملازاده اقامه میشود.
مدیر کمیته امداد اهر به اردوهای این مجموعه نیز اشاره کرد و عنوان داشت: به همت کمیته امداد اهر و کمکهای خیرین عزیز بیش از ۳۰۰ نفر از مددجویانی که تاکنون نتوانسته بودند به زیارت حرم امام رضا (ع) در مشهد مقدس مشرف شوند راهی این مکان معنوی در سال ۹۵ شدند.
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