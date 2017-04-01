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۱۲ فروردین ۱۳۹۶، ۱۵:۳۸

مدیرکل میراث فرهنگی لرستان خبر داد:

افزایش ۳۶درصدی بازدید گردشگران از جاذبه‌های تاریخی و طبیعی لرستان

افزایش ۳۶درصدی بازدید گردشگران از جاذبه‌های تاریخی و طبیعی لرستان

خرم‌آباد- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان لرستان گفت: میزان بازدید گردشگران از جاذبه‌های تاریخی و طبیعی لرستان ۳۶ درصد رشد داشته است.

غلامرضا سلیمانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی دبیرخانه ستاد اجرایی خدمات سفر لرستان در پایان روز یازدهم فروردین سال ۱۳۹۶ آمار بازدید از جاذبه های استان لرستان به مرز ۲ میلیون نفر رسیده است، اظهار داشت: این میزان نسبت به سال گذشته حدود ۳۶ درصد رشد را نشان می دهد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان افزود: از ابتدای تعطیلات نوروز  تاکنون قریب به ۴۶۲ هزار نفر در مراکز اقامتی لرستان اعم از هتل، مهمانپذیر، کمپ های اسکان موقت و تاسیسات اقامتی متعلق به آموزش و پرورش اقامت داشته اند.

سلیمانی یادآور شد: این میزان نیز نسبت به سال گذشته حدود ۹ درصد افزایش را نشان می دهد.

کد مطلب 3942346

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