غلامرضا سلیمانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی دبیرخانه ستاد اجرایی خدمات سفر لرستان در پایان روز یازدهم فروردین سال ۱۳۹۶ آمار بازدید از جاذبه های استان لرستان به مرز ۲ میلیون نفر رسیده است، اظهار داشت: این میزان نسبت به سال گذشته حدود ۳۶ درصد رشد را نشان می دهد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان افزود: از ابتدای تعطیلات نوروز تاکنون قریب به ۴۶۲ هزار نفر در مراکز اقامتی لرستان اعم از هتل، مهمانپذیر، کمپ های اسکان موقت و تاسیسات اقامتی متعلق به آموزش و پرورش اقامت داشته اند.

سلیمانی یادآور شد: این میزان نیز نسبت به سال گذشته حدود ۹ درصد افزایش را نشان می دهد.