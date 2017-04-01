پارلمان عراق رای به عدم اهتزاز پرچم اقلیم کردستان در کرکوک داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، یک منبع پارلمانی عراقی اعلام کرد که در جلسه علنی امروز پارلمان عراق رای به عدم اهتزاز پرچم اقلیم کردستان بر بالای ادارات دولتی در استان کرکوک و اهتزاز پرچم عراق به تنهایی داد.

این منبع بیان کرد: مجلس عراق در جلسه امروز خود، شورای استان کرکوک را ملزم به عدم اهتزاز پرچم اقلیم کردستان بر بالای ادارات دولتی و اهتزاز پرچم عراق به تنهایی و ممانعت از هر گونه دخل و تصرف در نفت این استان به این اعتبار -که ثروت همه ملت عراق است و باید به طور مساوی در هم استانها مطابق ماده ۱۱ قانون اساسی تقسیم شود- کرد.

به گفته این منبع نمایندگان ائتلاف کردستان به دنبال درگیری لفظی با سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق در این باره صحن مجلس را ترک کردند.

شایان ذکر است که شورای استان کرکوک روز سه شنبه ۲۸ مارس ۲۰۱۷ رای به اهتزاز پرچم اقلیم کردستان عراق بر بالای ساختمانهای دولتی این استان داده بود.