اسکان بیش از ۳۲۰۰ خانوار در مدارس استان تهران/رشد استقبال مسافران

عبدالرضا فولادوند، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استقبال مسافران نوروزی از ستادهای اسکان مدارس در سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است، افزود: در سالجاری تاکنون ۲۷۰۰ خانوار فرهنگی و ۵۰۰ خانوار غیر فرهنگی در مراکز اسکان موقت ستاد اسکان اداره کل شهرستان های استان تهران اقامت داشته اند.

وی ادامه داد: این تعداد خانوار مربوط به بیش از ۱۷ هزار مسافر نوروزی است که شهرستان های استان تهران را به عنوان مقصد گردشگری خود انتخاب کرده بودند.

مدیر کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران با بیان اینکه تعداد ۲۱ مرکز اسکان موقت در سطح شهرستان های استان برای استقرار گردشگران و مسافران در نظر گرفته شده است، گفت: در این مراکز امکانات پذیرایی برای مسافران در نظر گرفته شده و همکاران من در مراکز اسکان موقت اقدام به تجهیز اتاق ها و ارتقا آنها در جهت افزایش سطح رضایتمندی مسافران عزیز کرده اند.

فولادوند با اشاره به در نظر گرفتن برنامه های محتوایی مناسب در برخی مراکز اسکان موقت اضافه کرد: در برخی از مراکز اسکان شب نشینی با همکاران فرهنگی و نیز توزیع بسته های فرهنگی بین مسافران در نظر گرفته شده است.