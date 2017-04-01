به گزارش خبرنگار مهر، ترکیب تیم‌های سپاهان و سایپا برای دیدار این دو تیم در هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور دقایقی پیش اعلام شد.

در ترکیب تیم سپاهان لی اولیویرا، شجاع خلیل‌زاده، موسی کولی‌بالی، عارف غلامی، احسان حاج‌صفی، میلاد سرلک، رسول نویدکیا، حسین پاپی، سرور چپاروف، رضا میرزایی و مسعود حسن‌زاده به میدان می‌روند.

همچنین با انتخاب حسین فرکی، سرمربی سایپا، حامد لک، عزت الله پورقاز، سجاد مشکل پور، امید خالدی، ملیچ بوگادان، حامد شیری، روزبه شاه علیدوست، ابراهیم صادقی، مهدی ترابی، غلامرضا رضایی و محمدرضا خلعتبری برای سایپا در این مسابقه به میدان می‌روند.