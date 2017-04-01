گنج زاده هم فینالست شد/ تلاش برای ۱۰ مدال رنگارنگ در روز پایانی

به گزارش خبرنگار مهر، سومین مرحله از رقابتهای لیگ جهانی کاراته موسوم به کاراته وان امروز شنبه ۱۲ فروردین ماه به میزبانی امارات در دبی پیگیری شد که ملی پوش سنگین وزن کاراته ایران با قدرت همه رقبا را یکی بعد از دیگری شکست داد به دیدار نهایی راه یافت.

سجاد گنج زاده دارنده مدال طلای جهان در سال ۲۰۱۶ کار خود را با پیروزی ۴ بر صفر مقابل «سباستین براجیج» از سوئد دروزن ۸۴+ کیلوگرم آغاز کرد. وی سپس در «مایکل بابوس» از لهستان را نیز با همین نتیجه از پیش رو برداشت و در ادامه امین رضایی از دیگر کاراته کای ایرانی حاضر در این رقابتها را ۳ بر۲ شکست داد و با پیروزی ۵ بر صفر مقابل «پراتاما ادیتیا» از اندونزی راهی مرحله نیمه نهایی شد. نماینده شایسته کاراته ایران در نیمه نهایی ۹ بر یک «یامانگوا» از ترکیه را از پیش رو برداشت و با قدرت به دیدار نهایی راه یافت.

مهدی عاشوری بعد از برتری مقابل امارات و قزاقستان، در پیکار با «گوگیتا» قهرمان عنوان دار گرجستان بازنده شد. این کاراته کای گرجستانی راهی دیدار نهایی شد تا عاشوری شانس حضور در گروه بازنده را داشته باشد.پوریا حیدریان، محمد مهدی قهاری، محسن خسروبیگی، هادی عرب، مسعود خادم، امین رضایی و سامان حیدری دیگر کاراته کاهای ایران در این وزن بودند که توفیقی در کسب مدال نداشتند.

ذبیح الله پورشیب در وزن ۸۴- کیلوگرم حریفانی از روسیه و امارات را شکست داد و دور سوم برابر «آراگا» ستاره عنوان ژاپنی ها تن به شکست داد و با نرسیدن این ژاپنی به فینال، پورشیب از دور مسابقات حذف شد. «آراگا» دور دوم مقابل نماینده انگلستان بازنده شده بود که با اعتراض مربیان تیم ملی ژاپن و بازبینی فیلم مبارزه، داوران رای به برتری او بازگشت به مسابقات دادند.

در این وزن قلی پور امارات را برد و به لهستان باخت و حذف شد. احسان حیدری بعد از دو پیروزی مقابل ترکیه و اردن به روسیه باخت و کنار رفت. نوید عبدالملکی بعد از برتری مقابل امارات، به قرقیزستان باخت و از جدول خارج شد. علی فداکار با دو پیروزی برابر روسیه و کامرون، نتیجه را به یونان واگذار کرد و حذف شد. مهدی قراری زاده هم نتیجه را به مجارستان واگذار کرد.

در وزن ۶۸- کیلوگرم زنان مبینا کاویانی کرواسی و ایتالیا را شکست داد و در پیکار با کاراته کای انگلستان با رای داور بازنده شد و از جدول مسابقات خارج شد. در همین وزن بهنوش نجفی اسلواکی را شکست داد و سپس به سوئد باخت. مهتاب اسماعیلی در پیکار با نماینده سوئیس بازنده شد. با صعود این سوئیس به دیدار نهایی، اسماعیلی به گروه بازنده ها رفت و در این مرحله کاراته کاهای بلژیک و چین را شکست داد وبه دیدار رده بندی راه یافت تا فردا برای کسب مدال برنز با نماینده سوئد پیکار کند.

۶۸+ کیلوگرم زهرا بزرگر به اسلواکی باخت و حذف شد.محدثه آقایی ابتدا ایتالیا را شکست داد و سپس نتیجه را به ژاپن واگذار کرد و با صعود این حریف به دیدار پایانی آقایی شانس حضور در جدول گروه بازنده ها را برای کسب مدال برنز پیدا کرد. وی در این مرحله به روسیه باخت و از دور رقابتها کنار رفت.

برنامه روز پایانی کاراته کاهای ایران

فردا یکشنبه در روز پایانی این مسابقات کاراته ایران شانس کسب سه مدال طلا و هفت برنز را دارد. سجاد گنج زاده در دیدار نهای وزن ۸۴+ کیلوگرم باید به مصاف«گوگیتا» از گرجستان برود. فاطمه چالاکی در وزن ۵۵- کیلوگرم به مصاف روسیه خواهد رفت. سعید علیپور در وزن ۶۷- کیلوگرم رو در روی نماینده یونان قرار می گیرد.



اما برای کسب مدال برنز، نگین باقری در کاتای انفرادی زنان به مصاف نماینده ترکیه می رود. سهیل ساجدی فر در کاتای انفرادی مردان رو در روی نماینده هنگ کنگ قرار می گیرد. کاتای تیمی دانشگاه آزاد متشکل از روبه روشنی، سهیل ساجدی فر و امیربهادر تدین با عربستان رقابت می کنند، کاتای تیمی شهرداری تبریز با ترکیب احد شاهین، محمد خانلو و آرمین روشنی با نماینده فرانسه پیکار خواهند کرد. زهره برزگر در وزن ۵۵- کیلوگرم با چین تایپه، مهتاب اسماعیلی در وزن ۶۸- کیلوگرم با نماینده سوئد و امیر مهدی زاده در وزن ۶۰- کیلوگرم با کاراته کای روسیه دیدار می کنند.