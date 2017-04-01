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۱۲ فروردین ۱۳۹۶، ۱۸:۳۶

نیروهای الجزایری یکی از تروریستهای خطرناک را کشتند

نیروهای الجزایری یکی از تروریستهای خطرناک را کشتند

وزارت دفاع الجزایر از کشته شدن یکی از تروریستهای خطرناک وابسته به جندالخلافه در غرب پایتخت این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت دفاع الجزایر اعلام کرد که ارتش این کشور یکی از خطرناکترین تروریستها را که یکی از مظنونان تحت تعقیب نیروهای مبارزه با تروریسم این کشور بود به هلاکت رسانده است.

در بیانیه وزارت دفاع الجزایر آمده است: امیر منطقه الغربیه الساحلیه گروه جند الخلافه به نام هواری احمد کشته شده است. عملیات  نیروهای مسلح الجزایر در کوههای قورایه در استان تیبازه در نود کیلومتری غرب پایتخت الجزایر رخ داده است. عملیات به دنبال محاصره و حمله به مخفیگاه این تروریست رخ داد و در مخفیگاه این تروریست خطرناک مقادیر زیادی مهمات و سلاح کلاشینکوف و بمب های دست ساز و تلفن همراه و ادوات دیگر کشف و ضبط شد.

کد مطلب 3942418

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