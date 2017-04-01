ورودی بخش ناغان ساماندهی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری چهارمحال و بختیاری، قاسم سلیمانی دشتکی در شورای برنامه ریزی بخش ناغان از توابع شهرستان کیار چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: شش میلیارد ریال برای ساماندهی و احداث میدان در ورودی مرکز این بخش اختصاص می یابد.

وی افزود: اجرای آسفالت سه کیلومتر باقیمانده از محور ارتباطی دورک – معدن در منطقه مشایخ با اولویت انجام شود.

سلیمانی دشتکی تصریح کرد: ادارات کل حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری هر چه سریع تر نسبت به تعیین تکلیف مرز منطقه مشایخ و منطقه حفاظت شده سبزکوه اقدام کنند.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان داشت: ادامه عملیات اجرایی تونل زره، اصلاح شبکه آبرسانی روستاهای برنجگان و دره بید، ساحل سازی روستاهای معدن و برنجگان، جابجایی روستای در معرض خطر رحیم آباد و تقویت برق منطقه مشایخ در دستور کار مسئولان دستگاه های اجرایی مربوطه استان قرار گیرد.