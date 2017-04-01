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۱۲ فروردین ۱۳۹۶، ۱۹:۳۹

«از سلفی تا خودبیانگری» به روایت نمایشگاهی در لندن

«از سلفی تا خودبیانگری» به روایت نمایشگاهی در لندن

یک گالری در لندن این روزها میزبان نمایشگاه «از سلفی تا خودبیانگری» است که در آن آثار هنرمندان جوان به شکل سلفی در کنار آثار هنرمندان بزرگ به نمایش درآمده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، نمایشگاه «از سلفی تا خودبیانگری» در گالری ساعتچی لندن به بررسی روند تحول خودنگاره ها از قرن شانزدهم میلادی تا به امروز پرداخته است. آثار هنرمندانی همچون رامبران، ون گوگ و پیکاسو در این نمایشگاه در کنار عکس های سلفی مدرن به نمایش در آمده است.

این نمایشگاه همچنین تاثیر تلفن های همراه را بر روی ارائه تصویر از خود بررسی کرده است.

نایجل هرست، مدیر گالری ساعتچی می گوید: سلفی ها احتمالا به گسترده ترین شکل ارتباط گیری تصویری ای تبدیل شده اند که طی نسل های گذشته مورد تجربه قرار گرفته است. در نتیجه فارغ از اینکه نهادی فرهنگی را اداره می کنید یا خیر، نمی توانید آنها را نادیده بگیرید. ما به بخش تفضیلی روایت توجه نشان داده ایم، بخشی که برای قرن ها در آن تصاویر خودمان را به اشتراک گذاشتیم و اکنون به شکل گسترده این کار را انجام می دهیم.

حامی مالی این نمایشگاه، تلفن های همراهی را در اختیار عکاسان جوان بریتانیایی قرار داد تا به خلق آثار هنری برای این مجموعه بپردازند. مسئولان این نمایشگاه از بین ۱۴ هزار سلفی در نهایت تعدادی از آنها را برای این مجموعه برگزیدند.

کد مطلب 3942444

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