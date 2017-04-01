به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی پس از شکست سه بر یک تیمش مقابل سپاهان اصفهان در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی با بیان اینکه این شکست با دو اتفاق ناگوار صورت گرفت، اظهار داشت: ما در ابتدای بازی گل دریافت کردیم و پس از آن، بازیکن تیم ما از مسابقه اخراج شد که این موضوع تمرکز ما را به هم ریخت.

وی با بیان اینکه اخراج بازیکن تیم ما، باعث شد معادلات فنی به هم بریزد، افزود: با این حال، ما تلاش بسیاری صورت دادیم که نتیجه جبران شود و در بین دو نیمه نیز به بازیکنان تیم همه چیز را تذکر دادم اما متأسفانه تلاش‌های ما نتیجه‌ای به دنبال نداشد.

سرمربی تیم فوتبال سایپا با بیان اینکه بازیکنان تیم سایپا دوندگی بسیاری داشتند، افزود: متأسفانه خستگی بازیکنان در این مسابقه مشهود بود و ما مجبور شدیم که تعویض‌های اجباری داشته باشیم اما اگرچه می‌توانستیم بازی را با تساوی به پایان برسانیم ولی این اتفاق صورت نگرفت.

وی با بیان اینکه افت ناگهانی تیم ما به دلیل فشار قابل توجهی بود که روی سایپا وارد می‌شد، افزود: متأسفانه در کنار این موضوع، وضعیت جغرافیایی اصفهان نیز روی بازیکنان تیم ما موثر واقع شد و افت تیم را رقم زد.