خوشحالم بازیکنان اهمیت این مسابقه را متوجه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، زلاتکو کرانچار عصر شنبه، در نشست خبری پس از پیروزی تیمش مقابل سایپای البرز در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به شرایط این مسابقه و اهمیت آن اظهار داشت: پیش از مسابقه به بازیکنان تیم گفته بودم که این بازی از اهمیت بسیاری برخوردار است و از ابتدای حضورم در تیم سپاهان تلاش داشتم که اهمیت مسابقه را به بازیکنان متذکر شوم.

وی با بیان اینکه هدف اصلی ما در ۱۰ روز گذشته حفظ این نتیجه بود، تصریح کرد: خوشحال هستیم که امروز با وجود فشار قابل توجه تیم حریف، نتیجه را به دست آورده و توانستیم که پیروزی را ازآن خود کنیم.

سرمربی سپاهان سپاهان با بیان اینکه درباره گل دریافتی سپاهان، دروازه‌بان تیم مقصر نبود، تصرحی کرد: به نظرم در این صحنه مدافعان باید ورود می‌کردند و واکنش نشان می‌دادند و متأسفانه در میان بازی نیز هافبک‌های ما دچار افت شده بودند که این موضوع باعث شد ما مجبور به تعویض شویم.

وی با بیان اینکه خوشحالم که بازی و این مسابقه با پیروزی تیم ما به پایان رسید، تاکید کرد: ممکن است که سپاهان در گذشته از نظر بدنی و آماده‌سازی دچار مشکلاتی شده باشد و باید از همه بضاعت خود استفاده کنیم تا نتیجه لازم را کسب کنیم.

کرانچار با اشاره به فواصل زیاد مسابقات مختلف افزود: ما باید در ۵ هفته باقیمانده با چینش بازیکنان و ترکیب مناسب، نتایج لازم را کسب کنیم.