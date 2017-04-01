۱۳ پلیس مصری در پی انفجار یک بمب زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه «اسکای نیوز» اعلام کرد: در انفجار یک بمب در مقابل مرکز آموزشی پلیس در شهر طنطا در استان غربیه مصر ۹ پلیس زخمی شدند.

بنابر این گزارش، فرماندهان امنیتی این منطقه برای پیگیری موضوع به محل حادثه رفته و خودروهای اورژانس، مجروحان را به بیمارستان منتقل کرده اند.

این گزارش می افزاید: پلیس با کشیدن نوار امنیتی در اطراف مکان انفجار در حال انجام تحقیقات بیشتر است.

همچنین وزارت کشور در بیانیه منتشر شده در حساب رسمی خود در فیسبوک آورده است: بر اثر این انفجار سه غیرنظامی نیز مجروح شدند.

یک گروه تندرو که خود را «لواء الثوره» می نامد، در توییتر مسئولیت این حمله را به عهده گرفت.

این گروه پیش از این نیز در پیامی در صفحه توییتر نوشته بود: آیا گمان می کنید ما شهدایمان را از یاد می بریم؟ انتقام حق ماست.

لواء الثوره، همچنین در ماه اکتبر سال گذشته مسئولیت ترور یک افسر ارشد ارتش مصر در مقابل منزلش در شهر العبور را به عهده گرفت.

خالد مجاهد سخنگوی وزارت بهداشت مصر در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت: حال دو تن از مجروحان وخیم است.

وزرات کشور مصر در بیانیه خود تاکید کرد که این انفجار بر اثر بمب کار گذاشته شده در یک موتورسیکلت روی داد.