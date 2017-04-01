ترکیه خواستار اعلام موضع ایران در قبال پرچم کردها در کرکوک شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، «بنعلی ایلدریم» نخست وزیر ترکیه روز شنبه اعلام کرد که آنکارا از موضع دولت عراق در مخالفت با برافراشته شدن پرچم حکومت اقلیم کردستان بر فراز شهر «کرکوک» حمایت می کند.

ایلدریم در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: برافراشته شدن پرچمی به غیر از پرچم ملی عراق ناقض قانون اساسی عراق و اقدامی غیرقابل قبول است.

نخست وزیر ترکیه همچنین خواستار مشارکت فعال ایران در این قضیه شد و اظهار داشت: ایران به عنوان یک کشور همسایه باید توجه و حساسیت خود را در قبال این موضوع نشان دهد.

لازم به ذکر است؛ روز سه شنبه ۲۶ تن از اعضای کُرد شورای استانی کرکوک به نفع برافراشته شدن پرچم حکومت اقلیم کردستان در کنار پرچم ملی عراق بر فراز ساختمانها و مؤسسات دولتی این شهر رأی دادند.

ایلدریم همچنین گفت: در گفتگوی روز جمعه خود با «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق حمایت آنکارا را از موضع مخالف دولت عراق اعلام کرده است.

ایلدریم در این باره افزود: ترکیه این تصمیم را که با وجود مخالفت اعراب و ترکمنها اتخاذ شده است، نخواهد پذیرفت و در صورت لزوم این قضیه را در سازمان ملل متحد مطرح خواهد کرد.