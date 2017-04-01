۱۳ فروردین ۱۳۹۶، ۱:۲۱

ترکیه خواستار اعلام موضع ایران در قبال پرچم کردها در کرکوک شد

نخست وزیر ترکیه ضمن اعلام حمایت از موضع دولت عراق در مخالفت با برافراشته شدن پرچم حکومت اقلیم کردستان بر فراز شهر کرکوک، خواستار همراهی ایران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، «بنعلی ایلدریم» نخست وزیر ترکیه روز شنبه اعلام کرد که آنکارا از موضع دولت عراق در مخالفت با برافراشته شدن پرچم حکومت اقلیم کردستان بر فراز شهر «کرکوک» حمایت می کند.

ایلدریم در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: برافراشته شدن پرچمی به غیر از پرچم ملی عراق ناقض قانون اساسی عراق و اقدامی غیرقابل قبول است.

نخست وزیر ترکیه همچنین خواستار مشارکت فعال ایران در این قضیه شد و اظهار داشت: ایران به عنوان یک کشور همسایه باید توجه و حساسیت خود را در قبال این موضوع نشان دهد.

لازم به ذکر است؛ روز سه شنبه ۲۶ تن از اعضای کُرد شورای استانی کرکوک به نفع برافراشته شدن پرچم حکومت اقلیم کردستان در کنار پرچم ملی عراق بر فراز ساختمانها و مؤسسات دولتی این شهر رأی دادند.

ایلدریم همچنین گفت: در گفتگوی روز جمعه خود با «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق حمایت آنکارا را از موضع مخالف دولت عراق اعلام کرده است.

ایلدریم در این باره افزود: ترکیه این تصمیم را که با وجود مخالفت اعراب و ترکمنها اتخاذ شده است، نخواهد پذیرفت و در صورت لزوم این قضیه را در سازمان ملل متحد مطرح خواهد کرد.

    • ايران IR ۰۲:۲۲ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۳
      ايران خود همواره از كردهاي تجزيه طلب ضربه ديده و اين زياده خواهي هاي كردها در آينده به نفع ايران نيز نخواهد بود ، چرا كه كردها همواره ساز جدايي ميزنند و پژاك نمونه بارز آن هست
    • سلام GB ۱۴:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۳
      ایران خودش بلده با کردهای عراق و حکومت عراق چطور تعامل کنه تا با هم مدارا کنند .احتیاج به آتش بیار معرکه نیست .بهتره به مشکلات خودتون برسید .ترکیه داره تلاش میکنه ایران را در مشکلات خودش سهیم کند.
    • نگران IR ۱۲:۴۱ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۴
      ایران باید حواسشو جمع کنه تا از تروربستای وحشی صدمه اعتباری نبینه و نذاره این دوزاریهای بی ارزش وجهه ایرانو زیر سوال ببرن. اینا جز سربار بودن و هزینه های مختلف اقتصادی و جانی چیزی برای نظام مان ندارند.
    • kurd-ilam IR ۱۴:۳۰ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۴
      تركيه خود در آتش ديكتاتوري در حال سوختن است و بايد فكري به حال وضعيت وخيم حقوق بشر در اين كشور بشود. اردوغان در جريان كودتاي اخير هزاران نفر از مخالفين خود را سركوب و زنداني نمود.

