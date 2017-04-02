شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دمای هوا در چهارمحال و بختیاری کاهش می یابد، اظهار داشت: بررسی نقشه های پیش یابی عددی بیانگر ادامه فعالیت متناوب سامانه بارشی تا اواخر وقت روز دوشنبه در سطح استان است.

وی عنوان کرد: طی این مدت رگبارورعدوبرق، گاهی وزش باد نسبتا شدید، تگرگ در مناطق مستعد و بارش برف در ارتفاعات شمال استان پیش بینی می شود.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: شدت بارش ها برای نواحی غربی و جنوبی استان است.

وی ادامه داد: با خروج سامانه کاهش نسبی و تدریجی دمای هوا انتظار می رود.