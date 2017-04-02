اورژانس اردبیل با ترافیک مراجعه مواجه است/ویزیت روزانه ۵ هزار نفر

قدرت اخوان اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به ترافیک مراجعات به مراکز درمانی و صفهای طولانی در بیمارستانها تصریح کرد: به منظور خدمترسانی بهینه به مسافران امسال تلاش کردیم حضور پزشکان عمومی و متخصص را در مراکز درمانی پررنگتر کنیم.
وی به استقرار ۹۹ پزشک متخصص در اورژانسها و بیمارستانها اشاره کرد و گفت: هزار و ۳۲۸ پزشک عمومی نیز در تعطیلات نوروزی مقیم بودند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان تأکید کرد: تا پایان روز نهم فروردینماه ۶۵ هزار نفر در اورژانسهای بیمارستانی ویزیت شدند که به عبارتی شامل پنج هزار نفر در روز است.
به گفته اخوان اکبری علاوه بر این سه هزار و ۲۰۰ بیمار از مراجعان بستری شده و هزار و ۳۰۰ نفر تحت عمل جراحی قرار گرفتند.
وی متذکر شد: افزایش تعداد پزشکان تنها راهکار کاهش ترافیک نیست و با وجود اینکه در تمامی بیمارستانها پزشک متخصص به جای آن کال به صورت مقیم حضور داشت اما همچنان شاهد ترافیک مراجعه بودیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان تأکید کرد: به دلیل سفرهای نوروزی بخشی از ترافیک مراجعات دور از ذهن نیست و بیشک به دلیل حجم مسافران سفر کرده به استان میتوان انتظار داشت که ترافیکی ایجاد شود.
وی تأکید کرد: اینکه در بیمارستانها نوبتدهی شود کاملاً قانونی و با هدف مدیریت مراجعات است و انتظار میرود مراجعان نیز با صبوری با کادر بیمارستان همکاری کنند.
اخوان اکبری متذکر شد: برای کاهش ترافیک تلاش شده از ظرفیت بیمارستانهای خصوصی نیز استفاده شود و مطابق ابلاغ وزارت بهداشت نیمی از مراکز خصوصی در تعطیلات نوروزی فعال باشند.
وی افزود: با این وجود حجم مراجعات موجب کوتاهی در رسیدگی به بیماران نیست و به ویژه به بیماران اورژانسی در اسرع وقت رسیدگی میشود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان یکی از دلایل افزایش مراجعه به بیمارستانهای دولتی را اجرای طرح تحول سلامت عنوان کرد و گفت: به دلیل کاهش محسوس هزینهها مراجعه سرپایی به اورژانس بعد از طرح افزایش یافته است.
وی افزود: بررسی ها نشان می دهد در مجموع بیماران مراجعه کننده بعد از طرح تحول سلامت از کیفیت خدمات رضایت کامل دارند.
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