بهار طبیعت در جوار نجوای آبشارها/ همراه با تاریخ در تیمره و خورهه

خبرگزاری مهر-گروه استان ها: استان مرکزی با توجه به قدمت تاریخی و اقلیم، از جاذبه های گردشگری تاریخی، طبیعی و مذهبی متعددی بهره مند است و دارای ۳۲ منطقه نمونه توریستی است.

مناطق نمونه گردشگری آب‌گرم و سرچشمه محلات، غار نخجیر، شهر نراق، منطقه بوجه در خمین، بیت تاریخی امام‌ خمینی(ره)، سراب عباس‌آباد شازند، موزه تاریخی چهار فصل اراک، بازار تاریخی اراک، تالاب و کویر میقان و... از جمله مناطق نمونه گردشگری در سطح استان بوده و در ایام نوروز آماده پذیرایی مسافران هستند.

همچنین روستاهای هزاوه و انجدان در شهرستان اراک و وفس در شهرستان کمیجان از روستاهای هدف گردشگری استان مرکزی با سبقه فرهنگی و تاریخی و ویژگی های معماری خاص و مسجد جامع و آثار تاریخی ساوه، دستکن ها و سنگ نگاره های تیمره خمین، غار سفیدخانی و چشمه چپقلی اراک، محوطه تاریخی خورهه در محلات، منطقه شکار ممنوع تالاب میقان اراک، غار سوله خونزا، غار کبوتر و غار آسیلی از دیگر جاذبه‌های دیدنی استان مرکزی است.