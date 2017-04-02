دستگیری سارقان در نیمه نخست نوروز امسال ۵۹ درصد رشد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، ستار خسروی اظهار داشت: کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان در ۱۱ روز نخست امسال بیش از ۱۰۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت مسروقه که در ماه‌های پایانی سال ۹۵ به سرقت رفته بودند را کشف و به مالباختگان تحویل دادند.

وی همچنین از افزایش ۳۹ درصدی کشف سرقت خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و افزود: در این مدت کشف سرقت موتورسیکلت نیز ۲۵ درصد افزایش داشت.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از دستگیری تعدادی سارق در نیمه اول نوروز ۹۶ خبر داد و گفت: این دستگیری‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۹ درصد رشد داشته است.

خسروی مبارزه با سرقت را یکی از اولویت‌های اصلی پلیس آگاهی استان در سال ۹۶ عنوان کرد و یادآور شد: سرقت از جمله جرائمی است که باعث کاهش احساس امنیت در بین مردم می‌شود اما پلیس آگاهی استان توانسته با اقدامات مؤثر و مهم خود در زمینه دستگیری سارقان و انهدام باندهای سارق امنیت خوبی را در استان فراهم کند و احساس امنیت مردم را ارتقا ببخشد.

وی در پایان با بیان اینکه بیشتر باندهای سرقت که در استان دستگیر شدند غیربومی بودند، خاطر نشان کرد: کنترل و رصد مجرمان و تردد آن‌ها به استان زیر ذره‌بین کارآگاهان قرار دارد و بسیاری از این باندها قبل از دست زدن به هرگونه عمل مجرمانه‌ای دستگیر و تحویل قانون شدند که این موضوع نشان‌دهنده قدرت کشف و خنثی‌سازی بالای پلیس آگاهی استان اصفهان است.