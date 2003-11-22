طرح اسكن عكس داوطلبان در آزمون كارشناسي ارشد اجرا مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" مهندس ترابيان رييس مركز اجراي آزمون سازمان سنجش كشور در مصاحبه با خبرنگار روابط عمومي سازمان سنجش با اعلام اين مطلب افزود: دفترچه هاي اين آزمون به مدت 2 هفته تا 3 آذرماه از طريق دفاتر پستي سراسر كشرو توزيع مي گردد.

مهندس ترابيان از اجراي طرح اسكن فارسي و انگليسي عكس داوطلبان خبر داد و گفت: اين طرح براي اولين بار اجراي مي گردد و به موجب آن به همراه مدارك ثبت نامي (دفترچه راهنما، فرم تقاضانامه ثبت نام، پاكت ارسال مدارك و پاكت ارسال كارنامه) فرم الصاق عكس نيز در اختيار داوطلبان قرار مي گيرد تا داوطلب با الصاق عكس خود در محل مخصوص بر روي فرم مذكور، آن را به همراه فرم تكميل شده تقاضانامه ثبت نام و ساير مدارك لازم به دفتر پستي مربوط تحويل دهد.

طبق گفته وي در اين شيوه بهتر است عكس داوطلب سياه و سفيد و زمينه روشن باشد.

رييس مركز اجراي آزمونها همچنين تاكيد كرد: هر داوطلب عكس خود را فقط با چسب مايع در محل مخصوص نصب نمايد و از الصاق عكس بوسيله سوزن يا منگنه جدا پرهيز نمايد.

علاوه بر اين در فرم الصاق عكس محلي نيز براي درج شماره پرونده خود را از روي فرم تقاضانامه ثبت نام بطور دقيق و خوانا و واضح بر روي فرم الصاق عكس وارد نمايند.

ترابيان اظهار اميدواري كرد كه در صورت موفقيت آميز بودن اين طرح در ساير آزمونها نيز اين طرح اجرا گردد.

وي همچنين خاطرنشان كرد كه اين آزمون در 124 رشته امتحاني طي روزهاي 6و7و8 اسفند ماه جاري در سراسر كشور برگزار خواهد شد.