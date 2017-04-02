برخورد با خودروهای رهاکننده سبزه در سطح معابر

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ عین الله جهانی با اشاره به روز طبیعت کفت: رهاسازی سبزه‌های عید در سطح معابر هم به لحاظ زیست‌محیطی مذموم و هم به لحاظ قانونی ممنوع است . بر این اساس ماموران پلیس راهور با خودروهایی که نسبت به رهاسازی سبزه‌ها در معابر اقدام می‌کنند برخورد می‌کنند.

وی با اشاره به این که خودروها برای رفتن به بوستان‌ها نباید سرنشین اضافه سوار کنند گفت: سوار کردن مسافر در پشت وانت‌بارها اکیدا ممنوع است و برابر ابلاغ صادره ماموران پلیس راهور ضمن متوقف کردن این خودروها، نسبت به پیاده کردن مسافران قسمت بار این خودروها اقدام می‌کنند.

معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا با توصیه به شهروندان مبنی بر رفتن به بوستان‌های محلی در روز طبیعت گفت: شهروندان از بوستان‌های محلی برای روز 13 فروردین استفاده کنند تا با ترافیک معابر برون‌شهری مواجه نشوند.

وی در عین حال به شهروندان توصیه کرد از پارک‌های دوبله و سدمعبر خودداری کنند چرا که پلیس به جهت روانسازی و بازگشایی معابر مجبور است خودروهای متخلفان را با جرثقیل به پارکینگ منتقل کند.

معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا ضمن تشکر از همکاری شهروندان در تعطیلات نوروز برای کاهش حوادث ترافیکی از تمامی رانندگان خواست در سال جدید با رعایت قوانین و مقررات رانندگی پلیس را در کاهش سوانح ترافیکی و نظم و انظباط بخشی به معابر درون و برونشهری یاری دهند.