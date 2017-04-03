گرمای بدن انسان برق تولید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، ساخت چنین وصله ای بدان معناست که فناوری های پوشیدنی مانند ساعت های هوشمند ودستگاه های کنترل سلامتی را می توان با این وسیله ساده که بدن می چسبد، شارژ کرد.

دکتر جون ژو مدیر آزمایشگاه ملی ووهان در دانشگاه هواژونگ چین این وصله خارق العاده را ساخته است که به پوست انسان می چسبد. البته در آینده و با پیشرفت فناوری می توان این وصله را به لباس یا حتی دستگاه های موبایل چسباند تا گرمای هر نقطه ای را جذب کند.

جون ژو در این باره می گوید: این فناوری در آینده کاربردهای فراوانی خواهد داشت زیرا به راحتی گرمای بدن انسان را به انرژی مورد نیاز برای کارکردن دستگاه های الکترونیکی تبدیل خواهد کرد.

براساس این فناوری دو صفحه آهنی در دو طرف یک وصله پلاستیکی ژله ای قرار داده می شود که جریان الکتریسیته را از خود عبور می دهد.

این فرایند سلول های الکتریکی کوچکی می سازد که قابلیت اتصال به یکدیگر را دارند. از سوی دیگر به طور معمول بدن انسان بسیار گرمتر از محیط اطرافش است بنابراین پس از چسبیدن این وصله به بدن نوعی ولتاژ به وجود می آید.

در نمونه آزمایشگاهی محققان توانستند از یک وصله که به پوست چسبیده بود، یک ولتاژ برق تولید کنند. این درحالی است که باتری آیفون برای شارژ شدن فقط به ۵ ولتاژ برق نیاز دارد.

در آزمایشات از وصله ای با ضلع ۸ سانتی متری حدود ۰.۳ میکرووات الکتریسیته تولید شد که البته مقدار کمی است.

به گفته ژو درحال حاضر با این میزان انرژی نمی توان موبایل یا ساعت هوشمند را شارژ کرد اما در آینده این مشکل رفع خواهد شد.