وزیر کشور پاراگوئه برکنار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، «هوراکتیو کارتز» رئیس جمهور پاراگوئه در پی خشونت ها و ناآرامی های روزهای گذشته وزیر کشور و رئیس پلیس این کشور را بر کنار کرد.

مردم پاراگوئه در روزهای اخیر به خیابان‌ها آمده‌اند تا به تلاش و طرح هوراسیو کارتز، رئیس‌جمهور این کشور، برای تغییر قانون اساسی اعتراض کنند.

رئیس جمهور این کشور قصد دارد با تغییر قانون اساسی بار دیگر بتواند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود.

روز گذشته تظاهرات کنندگان در پاراگوئه بخشی از ساختمان کنگره این کشور را در میان اعتراض های خشونت آمیز علیه لایحه ای که به رئیس جمهور اجازه شرکت مجدد در انتخابات را می دهد به آتش کشیدند.



تظاهرکنندگان با حمله به ساختمان مجلس قانونگذاری شیشه ها و حصارها را شکستند.



قانون اساسی این کشور که در سال ۱۹۹۲ پس از ۳۵ سال به تصویب رسید قدرت رئیس جمهور را به یک دوره پنج ساله محدود می کند.اما «هوراکتیو کارتز» رئیس جمهور کنونی سعی دارد این محدودیت را بردارد و دوباره در انتخابات شرکت کند.

دوره ریاست جمهوری آقای کارتز قرار است در سال ۲۰۱۸ پایان یابد.