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۱۳ فروردین ۱۳۹۶، ۱۲:۲۸

وزیر انرژی روسیه؛

ایران خرید ۱۲ فروند هواپیمای سوپرجت سوخو را نهایی کرده است

ایران خرید ۱۲ فروند هواپیمای سوپرجت سوخو را نهایی کرده است

وزیر انرژی روسیه گفت: در حال حاضر ایران، قرارداد خرید ۱۲ فروند هواپیمای سوپرجت ۱۰۰ سوخو را محکم کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری اسپوتنیک، (الکساندر نواک) وزیر انرژی روسیه گفت: ایران و روسیه مذاکرات خود با یکدیگر را بر سر خرید یکصد فروند هواپیمای سوپرجت ۱۰۰ سوخو از یکسال و نیم گذشته شروع کرده اند و در حال حاضر فقط بر سر خرید ۱۲ فروند آن به توافق محکمی رسیده اند.  

وی تصریح کرد که طرف ایرانی توافق محکمی را برای خرید ۱۲ فروند هواپیمای سوپر جت ۱۰۰ تایید کرده و در کوتاه مدت فروش ۳۰ فروند هواپیما را در نظر می گیریم و این تازه شروع کار است و ایرانی ها علاقمند به خرید یکصد فروند هواپیما از این نوع هستند.

در همین حال حسین علایی مدیر شرکت هواپیمایی آسمان گفت: پروازهای آزمایشی سوخو ۱۰۰ در سال ۲۰۱۶ در تهران انجام گرفته است.

کد مطلب 3942637
علیرضا کمندی

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