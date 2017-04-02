ترافیک سنگین در مسیر تفرجگاه های غرب تهران/ رانندگان عجله نکنند

سرهنگ محمد رضا محمودوند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ترافیک در اتوبان تهران- قم عادی و روان است، اظهار داشت: در محور تهران- ساوه نیز ترافیک عادی و روان است اما به دلیل توقف خودروها برای تفریح در روز طبیعت در دوطرف این مسیر در محدوده تهران تا صباشهر ترافیک پرحجمی را شاهد هستیم.

وی از رانندگان خواست از شتاب زدگی پرهیز کنند و افزود: محور صفادشت بار ترافیکی نیمه سنگین به سمت محل تفرجگاه ها دارد و جمعیت زیادی برای تفریح آمده اند.

جانشین رئیس پلیس راه غرب استان تهران ادامه داد: محور تهران- شهریار نیز در جاده های زرنان و اطراف آن در مسیرهای تفرجگاه ها دارای ترافیک سنگین هست، محور قدیم حسن آباد به سمت نعلبندان دارای ترافیک سنگین در اطراف تفرجگاه ها است.

محمودوند گفت: در جاده چرمشهر ترافیک نیمه سنگین را در اطراف تفرجگاه ها شاهد هستیم و نیز ترافیک نیمه سنگین در کمربندی دوم تهران مشاهده می شود.

وی اضافه کرد: رانندگان عزیز فاصله طولی را با خودرو روبرو رعایت کنند، خودروهای وانت در قسمت بار خود از سوار کردن مسافر بپرهیزند.

جانشین رئیس پلیس راه غرب استان تهران بستن کمربند ایمنی را برای سرنشینان جلو و عقب خودرو الزامی دانست و گفت: رانندگان از صحبت با تلفن همراه هنگام رانندگی خودداری کنند تا خدای نکرده مشکلی برای عزیزان در روز طبیعت ایجاد نشود.