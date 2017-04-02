۴۰۲ هزار نفر از جاذبه های گردشگری استان زنجان بازدید کردند

یحیی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مجموع بازدیدهای ۱۲ ام فروردین ماه با بیان اینکه روز گذشته آمار بازدید از جاذبه های استان زنجان از مرز ۴۰۰ هزار نفر گذشت، افزود: ۴۸ هزار و ۸۳۲ نفر دیروز از از جاذبه های استان بازدید بعمل اورده اند که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۶۰۸ درصد افزایش یافته است.

وی در خصوص آمار بازدیدهای پایگاه جهانی گنبد سلطانیه، ادامه داد: ۵ هزار و ۲۶۰ نفر در روز ۱۲ ام فروردین ماه از پایگاه جهانی گنبد سلطانیه بازدید کرده اند که این آمار در مدت مشابه سال گذشته یک هزار و ۲۵۰ نفر بود و با رشدی ۲۸ درصدی مواجه ایم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری زنجان آمار مجموع بازدیدها طی ۱۸ روز گذشته از گنبد سلطانیه را ۵۰ هزار و ۴۰۸ بازدید عنوان کرد و افزود: در مدت مشابه در سال گذشته این آمار ۳۴ هزار و ۹۳۲ بازدید را نشان می داد که افزایشی ۴۴ درصدی را شاهدیم.

رحمتی افزود: رختشویخانه بعنوان دومین جاذبه پر بازدید استان دیروز پذیرای ۲ هزار و ۳۲۷ بازدید کننده بود که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با امار یک هزار و ۲۵۰ نفر رشدی ۸۶ درصدی داشته است.

وی ادامه داد: موزه مردم شناسی رختشویخانه زنجان در مجموع از روز اغاز طرح سفرهتی نوروزی تا پایان روز دوازدهم فروردین ماه مورد شاهد حضور ۲۳ هزار و ۱۶۲ بازدیدکننده بوده که با آمار ۱۵ هزار و ۲۲ نفری سال گذشته در ایام مشابه رشدی ۵۲ درصدی را نشان می دهد.

دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان زنجان گفت: موزه مردان نمکی نیز دیروز ۹۰۳ بازدید کننده داشت که نسبت به آمار ۶۰۰ نفری سال گذشته در ۱۲ ام فروردین ماه ۵۱ درصد افزایش یافته است.

رحمتی با بیان اینکه این موزه در مجموع طی ۱۸ روز گذشته پذیرای ۱۸ هزار و ۵۷۸ بازدید کننده بوده که در قیاس با آمار ۱۰ هزار و ۶۴۰ نفری سال گذشته رشدی ۷۵ درصدی را شاهدیم، گفت: غار کتله خور، طی ایام طرح ستاد خدمات سفر ۱۰ هزار و ۴۲۵ بازدید کننده داشته که در مقایسه با عدد ۷ هزار و ۸۵۲ نفری سال گذشته ۳۳ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: سایر جاذبه های استان در مجموع ۲۹۹ هزار و ۵۲۵ بازدید کننده داشته اند که این امار روز دوازدهم فروردین ماه ۳۹ هزار و ۱۸۳ بازدید بود.

مدیرکل میراث فرهنگی زنجان با بیان اینکه تا پایان روز ۱۲ ام فروردین ماه ۸۲ هزار و ۶۳ نفر در زنجان اقامت کردند، گفت: از روز ۲۵ ام اسفند ۹۵ تا روز ۱۲ ام فروردین ماه، ۸۲ هزار و ۶۳ نفر در زنجان اسکان یافته اند که این آمار در مدت مشابه در سال گذشته ۴۶ هزار و ۸۹۵ نفر بود و ۷۵ درصد رشد یافته است.

وی ادامه داد: روز گذشته ۹ هزار و ۶۳۶ نفر در استان زنجان اقامت داشتند که در قیاس با عدد ۵ هزار و ۳۷ نفر روز ۱۲ ام فروردین سال گذشته شاهد رشدی ۹۱ درصدی هستیم.

دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر زنجان گفت: هتل ها، مهمانپذیرها و هتل آپارتمان های استان روز گذشته به ترتیب محل اقامت ۲۱۵ نفر، ۱۳۲ نفر و ۴۳ نفر بودند که در مقایسه با آمار سال گذشته در اقامت هتل ها رشدی ۲۱۶ درصدی و در اقامت مهمانپذیرها رشدی ۲۶ درصدی را شاهدیم.

رحمتی افزود: طی ۱۸ روز گذشته ۴ هزار و ۶۵۸ نفر در هتل های استان، ۳ هزار و ۴۷۲ نفر در مهمانپذیرهای استان و ۸۶۵ نفر در هتل آپارتمان های استان اقامت داشتند که در مقایسه با آمار ۳ هزار و ۸۱۴ نفر ی سال گذشته هتل ها، ۲ هزار و ۴۱۱ نفری مهمانپذیرها و ۵۹۱ نفری هتل آپارتمان ها به ترتیب ۲۲ درصد، ۴۴ درصد و ۴۶ درصد رشد یافته است.

وی ادامه داد: سایر مراکز اقامتی نیز به گفته رحمتی در مجموع محل اسکان ۷۳ هزار و ۶۹ نفر طی ۱۸ روز گذشته بوده اند که این آمار در مدت مشابه در سال گذشته ۴۰ هزار و ۷۹ نفر بوده و ۸۲ درصد افزایش یافته است.

رحمتی گفت: در مجموع طی ایام نوروز ۸۹۲ بازدید نظارتی انجام شده که در مقایسه با آمار ۴۶۷ بازدید نظارتی ۱۸ روز سال گذشته ۹۱ درصد رشد داشته است.

مدیرکل میراث فرهنگی زنجان در خصوص بازدیدهای نظارتی روز گذشته اظهارداشت: دیروز ۴۵ بازدید نظارتی صورت گرفت که در قیاس با ۲۲ بازدید نظارتی سال گذشته ۱۰۵ درصد افزایش یافته است.