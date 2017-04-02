تجارت جهانی باعث بیش از ۲۰ درصد مرگ و میرهای نابهنگام می شود

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، بر اساس تازه ترین گزارش منتشر شده در مجله علمی نیچر، تولید کالا در سرتا سر جهان موجب آلودگی می شود که این موضوع موجب کشته شدن صدها هزار نفر در سال می شود.

همچنین بیش از ۷۵۰ هزار نفر در سال، به دلیل آلودگی هوا که به دنبال تولید کالا در یک منطقه و فروش آن در جایی دیگر صورت می گیرد، دچار مرگ ناگهانی می شوند که این یعنی در حدود یک پنچم ۳.۴۵ میلیون مرگ های نابهنگام از آلودگی هوا در سطح جهان است.

این در حالی است که در سال ۲۰۰۷ میلادی تقریبا ۴۱۱ هزار و یکصد مرگ نابهنگام مرتبط با آلایندهای تولید کالا در قسمت های مختلف جهان ثبت شده است.

در این گزارش آمده که آلودگی تولید کالا در منطقه آسیا، یعنی جایی که صادرات ارزان و قوانین حفاظت از محیط زیست خیلی جدی گرفته نمی شود، افزایش یافته است.

همچنین در حدود ۵۰۰ هزار نفر در سال در آسیا، با بیماری های مرتبط با آلودگی هوا از پا درمی آیند که از این تعداد، بیش از ۲۰۰ هزار نفر در چین و بیش از یکصد هزار نفر در هند هستند.

در گزارش نیچر به این موضوع اشاره شده که مجرمین اصلی این پدیده شوم، خریداران غربی هستند و تقریبا ۱۷۵ هزار مرگ زودرس به دلیل مصرف کشورهای اروپای غربی از کالاهای تولید شده در قسمت های مختلف جهان برمی گردد؛ ضمن اینکه بیش از یکصد هزار مرگ از این نوع، به مصرف کالا از سوی آمریکایی ها مرتبط است.