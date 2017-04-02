گروه های افراطی در تلاش برای ارائه دیدگاهی غیر واقعی از دین هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر ابراهیمی ترکمان که به دعوت رسمی وزیر آموزش و علوم گرجستان و به منظورآژانس دولتی ادیان گرجستان و توسعه همکاری های فرهنگی، علمی و دانشگاهی به گرجستان سفر کرده است در ادامه برنامه های خود در این کشور، با زازا واشاقمادزه مشاور نخست وزیر و رئیس آژانس دولتی ادیان گرجستان دیدار و در خصوص همکاری ها به ویژه در زمینه موضوعات دینی و گفتگوی ادیان به بحث و تبادل نظر پرداخت.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در این دیدار که قوام شهیدی سفیر ، کامران فرد رایزن فرهنگی کشورمان و رضا پور از همکاران سفارت کشورمان در گرجستان نیز حضور داشتند، ضمن ابراز خرسندی از این دیدار به ضرورت توسعه همکاری های فرهنگی و دینی دو کشور اشاره کرد و گفت : جمهوری اسلامی ایران و گرجستان دارای اشتراکات فراوان فرهنگی و سابقه تاریخی و ارزشمند روابط فیمابین هستند و در شرایط حساس کنونی جهان باید بیش از گذشته به اشتراکات میان دو طرف و به ویژه گفتگوهای بین ادیانی توجه داشت تا بتوان در جهت ایجاد امنیت و صلح پایدار و ایجاد آرامش در سطح جهان گام برداشت و دو طرف می توانند نقش تاثیر گذاری در این زمینه داشته باشند.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ادامه با تاکید بر ضرورت آموزش درست و دقیق آموزش های دینی افزود :متاسفانه گروه های افراطی در تلاش برای ارائه دیدگاهی انحرافی و غیر واقعی از دین در جهان و ایجاد غفلت در میان پیروان ادیان هستند و در این زمینه وظیفه متولیان و دست اندرکاران امور دینی برای ارائه چهره واقعی و دقیق و آموزش درست تعالیم دینی بسیار با اهمیت است و باید در این زمینه گام های جدی برداشت.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد : نحوه تعامل با پیروان ادیان دارای اهمیت و حساسیت ویژه ای است و خوشبختانه گرجستان در این خصوص و درک دقیق ضرورت ارتباط مسالمت آمیز میان ادیان توانسته گام های ارزشمندی را در میان کشورهای منطقه بردارد و نتایج مثبت به دست آمده نیز نتیجه چنین تدبیر و برنامه ریزی ارزنده است و جمهوری اسلامی ایران نیز در این جهت آماده همکاری است.

رئیس شورای سیاستگذاری گفتگوهای ادیان جمهوری اسلامی ایران در ادامه با ارائه گزارشی از فعالیت های گسترده این شورا در برگزاری گفتگوی بین دینی در سطح جهان، آمادگی کشورمان را برای توسعه همکاری ها با گرجستان اعلام و اجرای نشست گفتگوی دینی، ترویج توریسم مذهبی ، تعیین شهر نمونه دینی به منطور گردشگری مذهبی، حضور نمایندگان دو طرف در برنامه های دینی و ‌... را ارائه نمود.

در ابتدای این دیدار مشاور نخست وزیر و رئیس آژانس دولتی امور ادیان گرجستان ضمن خوش آمدگویی و ابراز خرسندی از دیدار با رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گزارشی از فعالیت های دینی ارائه کرد و با تشکر از همکاری ها و حمایت های رایزنی فرهنگی گفت :اسلام به عنوان دومین دین در این کشور حضور ارزنده ای را دارد و امورات دینی نیز زیر نظر نخست وزیر پیگیری و اجرا می شود و خوشبختانه دولت نسبت به فعالیت های دینی مسلمانان نگاه مثبتی را داشته و در جهت حفظ ارتباطات مسالمت آمیز ادیان در این کشور نیز حمایت های خود را ارائه می کند.

زازا واشاقمادزه با اشاره به روابط بسیار مثبت دو کشور ایران و گرجستان تاکید کرد: توسعه روابط دو کشور در زمینه های مختلف می تواند نقش مهمی را به دنبال داشته باشد و سفر جنابعالی بی تردید در جهت توسعه این همکاری ها موثر واقع خواهد شد.

وی ضمن استقبال از اجرای برنامه گفتگوی دینی بر هماهنگی با بخش های مختلف به منظور عملیاتی کردن این پیشنهادات تاکید کرد.

قوام شهیدی سفیر کشورمان در گرجستان هم در سخنانی ضمن ابراز خرسندی از این دیدار و ارزشمند دانست و گفت : مجموعه عوامل و ظرفیت ها و عزم مقامات عالی دو کشور نشان دهنده آمادگی برای توسعه روز افزون روابط فیمابین دارد و باید در جهت عملیاتی نمودن پیشنهادات مطرح شده گام برداشت و این آمادگی از سوی جمهوری اسلامی ایران برای حمایت جدی از توسعه فعالیت های فرهنگی و دینی وجود خواهد داشت‌.

کامران فرد رایزن فرهنگی کشورمان نیز گزارشی از فعالیت ها و اقدامات مشترک ارائه کرد.

ابوذر ابراهیمی ترکمان در این سفر با وزرای آموزش و علوم، فرهنگ و میراث فرهنگی،رئیس دانشگاه دولتی تفلیس دیدار ،در برنامه زنده تلویزیونی شبکه پاتریاکی شرکت کرد و از برخی موسسات و مراکز فرهنگی بازدید نمود.