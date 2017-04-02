به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، ایرج کهریزی اظهار داشت: در حادثه ای که در ظهر روز گذشته(دوازدهم فروردین) در کیلومتر ۱۳ محور گوار - عقیل آباد بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی ۲۰۶ رخ داد، تنها سرنشین آن به علت شدت جراحات وارده جان باخت و راننده آن نیز که مجروح شده بود، توسط نیروهای امدادی به بیمارستان منتقل شد.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی بیان داشت: کارشناس تصادفات پلیس راه، علت تصادف مذکور را عدم توجه به جلوی راننده خودرو اعلام کرده است.

وی ادامه داد: در دومین حادثه نیز که حدود ساعت ۲۰ همین روز در کیلومتر۲۲ محور نراق - مشهد اردهال، بین یک دستگاه خودروی پراید با یک خودروی سانتافه به وقوع پیوست، راننده خودروی پراید و دو سرنشین آن به علت شدت جراحات وارده جان باختند و دو سرنشین دیگر پراید نیز مجروح و توسط نیروهای امدادی حاضر در صحنه به بیمارستان منتقل شدند.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی یادآور شد: علت این تصادف از سوی کارشناس تصادفات پلیس راه، تجاوز به چپ راننده خودروی سانتافه عنوان شده است.

کهریزی با اشاره به حجم سنگین بار ترافیکی محورهای مواصلاتی به علت بازگشت مسافران نوروزی و نیز لغزندگی محورهای استان در اثر بارندگی، از تمامی رانندگان خواست تا سرعت مطمئنه را مدنظر قرار داده و از شتاب و عجله در هنگام رانندگی که حوادث جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت، خودداری کنند.