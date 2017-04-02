پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همانطور که انتظار می‌رفت طی دو روز اخیر دمای هوا به طور محسوسی افزایش یافت به‌طوری‌که روز شنبه دمای هوا در دیر، عسلویه، برازجان و خورموج با ۶ درجه افزایش نسبت به روز جمعه، به ۳۵ درجه سانتیگراد رسید.

وی اضافه کرد: پیش‌بینی می‌شود از فردا همزمان با کاهش ابر و وزش باد شمال غربی دمای هوا به طور نسبی کاهش یابد و با توجه به تداوم وزش باد شمال غربی شدید، از روز دوشنبه تا چهارشنبه خلیج فارس مواج و متلاطم خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: همچنین با توجه به ادامه ناپایداری های جوی، امروز نیز بارش پراکنده باران در برخی نقاط استان دور از انتظار نیست.

وی ادامه داد: برای ۲۴ ساعت آینده آسمان استان قسمتی تا نیمه ابری در برخی نقاط همراه با افزایش ابر و بارش پراکنده گاهی رگبار پراکنده باران، رعد و برق و وزش باد، از فردا کاهش ابر و وزش باد و گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

مساعدی افزود: جهت باد متغیر با سرعت هشت تا ۳۰ کیلومتر در ساعت به طور لحظه‌ای بیش از ۴۰ کیلومتر در ساعت از فردا به‌تدریج شمال غربی با سرعت ۱۴ تا ۳۸ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر گفت: طی این مدت ارتفاع موج ۳۰ تا ۶۰ سانتی متر گاهی تا ۹۰ سانتیمتر و از ظهر فردا بتدریج ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.

وی بیان کرد: با توجه به افزایش باد از روز دوشنبه و تداوم وزش باد شدید شمال غربی طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه، نسبت به تلاطم دریا و افزایش ارتفاع موج دریا طی این مدت، هشدار داده می شود.

مساعدی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود روزهای دوشنبه و چهارشنبه سواحل مرکزی و جنوبی استان و روز سه شنبه سراسر سواحل استان از شمال تا جنوب، مواج و متلاطم یاشد.

وی اضافه کرد: انتظار می‌رود در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در سواحل مرکزی و جنوبی استان سرعت باد به بیش از ۶۰ کیلومتر در ساعت و ارتفاع موج به بیش از ۲.۵ متر افزایش یابد و بر همین اساس توصیه می‌شود طی مدت زمان مذکور از ترددهای دریایی غیر ضروری به‌ویژه تردد شناورهای کوچک و تفریحی خودداری شود.

کارشناس هواشناسی بوشهر تاکید کرد: وزش باد در منطقه و همچنین کشور همجوار(عراق)، باعث ایجاد گرد و خاک در مناطق مستعد خواهد شد و بر همین اساس نسبت به غبار آلود بودن هوا و کاهش دید افقی و کیفیت هوا طی روزهای آینده هشدار داده می‌شود.