خبر مسمومیت مسافران در پارس آباد مربوط به ۲ روز پیش است

اکبر صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: این اتفاق دو روز پیش و در یکی از مدارس اسکان گردشگران حادث شد که البته آنگونه که در برخی اخبار انتشار یافته حاد نبود و تمام مسافران در سلامت کامل به شهرهای خود بازگشتند.

وی با تشریح این حادثه تاکید کرد که وقوع تندباد با سرعت 61 کیاومتر در این شهرستان باعث شده بود که مقدار کمی گاز منواکسید کربن به داخل اتاق منتشر شود که با اقدام سریع نیروهای امدادی و نیز خود مسافران این مشکل برطرف شد.

فرماندار اردبیل با تکذیب مسمومیت شدید سه نفر از مسافران یادآور شد: این گردشگران هیچ مشکلی نداشتند و معاینات پزشکی نیز در محل انجام شد و به صورت سرپایی تحت معاینه قرار گرفتند.

وی با اشاره به مراجعه این مسافران به شهرهای خود طی همان روز تصریح کرد: پس از این حادثه سایر مدارس اسکان شهرستان پارس آباد نیز تحت بررسی قرار گرفت تا از بروز حوادث احتمالی پیش گیری شود.