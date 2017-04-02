سعید علیپور و فاطمه چالاکی به نشان طلا دست یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید علیپور کاراته کای کشورمان که روز کذشته با برتری مقابل حریفانی از امارات، الجزایر، لوکزامبورگ، کامرون روسیه و عربستان به دیدار نهایی راه پیدا کرده بود در دیدار نهایی برابر «کستوس دیونسیوس» از یونان به برتری یک بر صفر دست یافت و به نشان طلای این وزن دست پیدا کرد.

فاطمه چالاکی دیگر نماینده ایران در دیدارهای نهایی، برای کسب مدال طلای وزن ۵۵- کیلوگرم «والریا فیناشکبا» از روسیه را 2 بر صفر شکست داد و دومین طلای تیم کشورمان در این دوره از رقابتها را به خود اختصاص داد. وی با برتری مقابل ماکائو، چین تایپه، ترکیه، اندونزی و زهره برزگر از کشورمان به دیدار نهایی راه پیدا کره بود.

پیش از علیپور و چالاکی، امیرمهدیزاده در وزن ۶۰- کیلوگرم، نگین باقری و ابوالفضل شهرجردی در کاتای انفرادی و تیم دانشگاه آزاد با ترکیب روشنی، ساجدی فر و تدین در کاتای تیم موفق به کسب چهار مدال برنز برای تیم ملی کشورمان شده بودند.

مرحله سوم لیگ جهانی کاراته موسوم به کاراته وان با حضور ۸۹۲ کاراته کا از ۷۷ کشور روز جمعه در امارات آغاز و عصر امروز به پایان می رسد.