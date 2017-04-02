به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن عابدی گفت: از صبح امروز مأموران پلیس راهور برای برگزاری روز طبیعت و جلوگیری از ایجاد ترافیک و راه بندان در معابر سطح شهر مستقر شدند.

وی ادامه داد: ظهر امروز ظرفیت خودرویی بوستان‌های جنگلی سرخه حصار، پردیسان و چیتگر تکمیل شده است و از شهروندان می‌خواهیم در صورت امکان برای برگزاری مراسم روز طبیعت به بوستان‌های محلی نزدیک به خانه‌های خود مراجعه کنند.

جانشین رئیس پلیس راهور تهران در مورد بازگشت مسافران نوروزی به پایتخت گفت: تمهیدات لازم در ورودی‌های شهر در نظر گرفته شده است و مسافران نوروزی بدون وجود گره ترافیکی می‌توانند به منازل خود مراجعه کنند.