نبرد سنگین در «حلفایا»/ضربات مهلک ارتش سوریه به داعش در دیرالزور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، ارتش سوریه و همپیمانان آن مواضع تروریستها را در شهر حلفایا در شمال استان حماه هدف قرار دادند.

منابع سوری گزارش دادند که واحد توپخانه ارتش سوریه در این عملیات نقش مهمی را برعهده دارد.

حلفایا آخرین مراکز تروریستها در استان حماه محسوب می شود و تروریستها پس از شکست های متوالی به این شهر فرار کرده اند و ارتش سوریه در حال تشدید فشار ضد تروریستها و سوق دادن آنها به سوی استان ادلب است.

تروریستها جبهه النصره و به همراه دیگر گروههای تروریستی اخیرا دست به تحرکات گسترده ای در استان حماه از سمت ادلب زده بودند و بر اساس برخی گزارش ها بیش از ۱۰ هزار تروریست در این یورش ها مشارکت داشتند. ارتش سوریه موفق به هلاکت بیش از دو هزار نفر از تروریستها شده است.

ارتش سوریه تروریستها را مجبور به فرار به شهر حلفایا کرده است و مناطق زیادی را از تروریستها بازپس گرفته است. ارتش سوریه جاده حماه-محرده را امن کرده است و شهر محرده که حدود بیست هزار مسیحی ارتدوکس در آن هستند را امن کرده است.

همزمان در دیرالزور نیز ارتش سوریه مواضع تروریستها داعش را هدف قرار داد. منابع سوری اعلام کردند: ارتش سوریه عملیات گسترده ای ضد داعش در اطراف تپه الصنوف، ایستگاه پمپ بنزین در محور جنوبی شهر انجام داده است.

در درعا نیز ارتش سوریه مواضع جبهه النصره را هدف قرار داد. این عملیات در شمال منطقه النعیمه در حومه شرقی درعا رخ داد. همچنین مواضع تروریستها در درعاالبلد، الطیحه، مزارع شرق ابطع و محله الکرک هدف قرار گرفت که بر اثر آن شماری از تروریستها کشته و ادوات آنها منهدم شد.