۱۳ فروردین ۱۳۹۶، ۱۶:۳۰

لیگ جهانی کاراته- دبی؛

گنج زاده آخرین طلا را کسب کرد/پایان کار ایرانی هابا ۳ طلاو ۴ برنز

کاراته کای سنگین وزن تیم ملی کشورمان با برتری مقابل حریف گرجستانی به مدال طلا دست یافت تا پرونده کاراته ایران در این رقابتها با ۷ مدال طلا و برنز بسته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین نماینده ایران روی تاتامی لیگ جهانی در دبی کسی نبود جز سجاد گنج زاده، کاراته کایی که بعد از کسب طلای جهان، سال ۲۰۱۷ را با طلای کاراته وان پاریس آغاز کرده بود. سنگین وزن پرافتخار کاراته ایران که رتبه نخست رنکینگ جهانی را در اختیار دارد در رقابتهای دبی نیز با شکست همه رقبا راهی دیدار نهایی شد و در نهایت با پیروزی مقابل حریف گرجستانی به نشان طلا دست یافت.

«گوگیتا» با طلای ۲۰۱۴ جهان، برنز ۲۰۰۸ جهان، دو برنز قهرمانی اروپا، یک طلا، یک نقره و شش برنز لیگ جهانی، ۳ بر یک مغلوب گنج زاده شد. قهرمان ایرانی این وزن پیش از حریف گرجستانی، «سباستین براجیج» از سوئد، «مایکل بابوس» از لهستان، امین رضایی از دیگر کاراته کای ایرانی حاضر در این وزن، «پراتاما ادیتیا» از اندونزی و «یامانگوا» از ترکیه را شکست داده بود.

بنابراین کاراته ایران با سه طلای سعید علیپور، فاطمه چالاکی و سجاد گنج زاده، و چهار برنز امیرمهدیزاده در وزن ۶۰- کیلوگرم، نگین باقری و ابوالفضل شهرجردی در کاتای انفرادی و تیم دانشگاه آزاد با ترکیب روشنی، ساجدی فر و تدین در کاتای تیمی به کار خود در این مسابقات پایان داد.

در جدول توزیع مدالها نیز تیم ایران با کسب ۳ مدال طلا ۴ برنز در مکان نخست قرار گرفت. اسپانیا با ۲ طلا و ۲ نقره در مکان دوم ایستاد و ایتالیا با ۲ طلا، یک نقره و ۲ برنز سوم شد. تیم های کرواسی با یک طلا و ۲ برنز،  اوکراین و آمریکا با یک طلا و یک برنز مکانهای در مکانهای چهارم و پنجم ایستادند.

مرحله سوم لیگ جهانی کاراته موسوم به کاراته وان با حضور ۸۹۲ کاراته کا از ۷۷ کشور روز جمعه در امارات آغاز و عصر امروز به پایان می رسد. 

