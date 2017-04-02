توافق دو حزب عمده اقلیم کردستان عراق درباره تشکیل کمیته همه پرسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، احزاب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان عراق درباره تشکیل کمیته ای برای مشخص کردن ساز و کار و موعد همه پرسی توافق کردند.

این دو همچنین اهتزاز پرچم عراق در استان کرکوک را قانونی و بر اساس قانون اساسی دانستند.

این در حالی است که پارلمان عراق روز گذشته رای به عدم اهتزاز پرچم اقلیم کردستان عراق بر بالای ساختمان های کرکوک داده بود و هر گونه دخل و تصرف در امور نفتی را ممنوع کرده و ثروت نفت کرکوک را متعلق به همه ملت عراق دانسته بود.

ریبوار طالبانی استاندار کرکوک امروز اعلام کرده بود که زیر بار مصوبه پارلمان عراق نمی رود.

قبلا هم دفتر مطبوعاتی مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق با صدور بیانیه ای درباره دیدار بارزانی با «آنتونیو گوترش»، دبیر کل سازمان ملل متحد در اربیل اعلام داشت که وی در این دیدار به دبیر کل سازمان ملل گفته است که به زودی همه‌پرسی استقلال برگزار خواهند کرد.

بارزانی گفته بود: برای اینکه جهان از تصمیم اقلیم کردستان عراق درباره آینده خود مطلع شود، به زودی همه پرسی استقلال برگزار خواهیم کرد.