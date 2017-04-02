واژگونی خودرو در ایرانشهر دو کشته و ده زخمی در پی داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر، واژگونی خودروی حامل اتباع غیرمجاز در محور ایرانشهر- خاش ۱۰ مصدوم و ۲ کشته بر جای گذاشت.

رئیس اورژانس ۱۱۵ ایرانشهر در این ارتباط اظهار داشت: ساعت ۵:۱۵ بامداد امروز یک دستگاه سواری پژو حامل اتباع غیرمجاز در کیلومتر ۴۰ محور ایرانشهر ـ خاش واژگون شد.

منوچهر پرنیان افزود: در پی واژگونی این خودرو ۲ نفر از سرنشینان در محل فوت کرده و ۱۰ نفر مجروح حادثه با ۴ دستگاه آمبولانس به بیمارستان "خاتم الانبیا(ص)" ایرانشهر منتقل شدند.

وی بیان کرد: مجروحان حادثه در دست موادا هستند. متاسفانه حوادث مربوط به خودروهای حامل اتباع بیگانه غیرمجاز در محور ایرانشهر زیاد شده و این خودروها به دلیل سرعت بالای غیرمجاز برای دیگر خودروهایی که در این محور تردد می‌کنند، خطرآفرین هستند.