بازداشت چهار متهم تعقیب گریز منجر به شهادت دو مامور پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، بامداد روز شنبه ماموران ایست و بازرسی پلیس در خیابان دماوند به یک دستگاه پراید با چهار سرنشین مشکوک شده و به آنها دستور ایست دادند. سرنشینان پراید پس از دستور پلیس از محل متواری شدند.

بلافاصله دو مامور پلیس با یک دستگاه موتور سیکلت به تعقیب متهمان پرداختند. در جریان تعقیب و گریز در اتوبان بسیج روی پل هجرت به علت لغزندگی مسیر دو مامور پلیس دچار حادثه شده و به شهادت رسیدند.

با شهادت ماموران پلیس، پرونده ویژه ای در دادسرای امور جنایی تشکیل و دستگیری متهمان متواری آغاز شد.

با گذشت ۲۴ ساعت از حادثه سر انجام سرنشینان پراید مشکوک شناسایی و با دستور بازپرس شعبه هفتم دادسرای امور جنایی امروز بازداشت شدند.

تحقیقات از متهمان دستگیر شده آغاز شده است.