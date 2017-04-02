۱۳ فروردین ۱۳۹۶، ۱۷:۱۰

بازداشت چهار متهم تعقیب گریز منجر به شهادت دو مامور پلیس

چهار فرد که دو مامور پلیس پایتخت در جریان تعقیب آنها به شهادت رسیدند، شناسایی و بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بامداد روز شنبه ماموران ایست و بازرسی پلیس در  خیابان دماوند به یک دستگاه پراید با چهار سرنشین مشکوک شده و به آنها دستور ایست دادند. سرنشینان پراید پس از دستور پلیس از محل متواری شدند.  

بلافاصله دو مامور پلیس با یک دستگاه موتور سیکلت به تعقیب متهمان پرداختند. در جریان تعقیب و گریز در اتوبان بسیج روی پل هجرت به علت لغزندگی مسیر دو مامور پلیس دچار حادثه شده و به شهادت رسیدند.  

با شهادت ماموران پلیس، پرونده ویژه ای در دادسرای امور جنایی تشکیل و دستگیری متهمان متواری آغاز شد.  

با گذشت ۲۴ ساعت از حادثه سر انجام سرنشینان پراید مشکوک شناسایی و با دستور بازپرس شعبه هفتم دادسرای امور جنایی امروز بازداشت شدند.  

تحقیقات از متهمان دستگیر شده آغاز شده است.  

نورا حسینی

