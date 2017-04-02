بارش باران در محور چالوس/وضعیت ترافیک عادی است

سرهنگ رضا معظمی گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام گزارش وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان اظهار کرد: از ساعت ۱۴ امروز یک‌شنبه سیزدهم فرودین ماه، محور کرج - چالوس از سمت کرج به چالوس مسدود شده است.

وی بابیان اینکه این محور ساعت ۱۵ ظهر امروز از سمت مرزن‌آباد به کرج یک‌طرفه شده است، افزود: در حال حاضر شاهد ترافیک عادی و پیوسته در این مسیر هستیم.

رئیس پلیس‌راه استان البرز بابیان اینکه بارش باران را در محور کرج - چالوس شاهد هستیم، گفت: این محور ساعت ۱۲ ظهر فردا چهاردهم فرودین از سمت کرج مسدود و از سمت مرزن‌آباد به کرج در ساعت ۱۵ یک‌طرفه خواهد شد.

معظمی گودرزی وضعیت ترافیکی دیگر مسیرهای استان البرز را عادی اعلام کرد و گفت: لاین جنوبی جاده کمال‌آباد پرحجم گزارش‌شده است.