ارتباط قرارگیری کودکان در معرض سرب و IQ پایین در بزرگسالی

به گزارش خبرنگار مهر، محققان داده های بیش از ۵۰۰ فرد نیوزیلندی را از بدو تولد در دهه ۱۹۷۰ تا بزرگسالی پیگیری کردند. در شروع مطالعه، نیوزیلند دارای یکی از بالاترین میزان سرب ناشی از بنزین در جهان بود.

به گفته محققان، تنفس گازهای حاوی سرب یا بازی با خاک نزدیک جاده های پرتردد می تواند قرارگیری در معرض سرب را افزایش دهد چراکه ذرات گردوغبار حاوی سرب از لوله اگزوز اتومبیل ها ایجاد می شود.

نمونه خون شرکت کنندگان در مطالعه در سن ۱۱ سالگی از لحاظ وجود سرب آزمایش شد. ارزیابی مهارت های فکری و حافظه هم به طور منظم در طول مطالعه انجام می شد.

در سن ۳۸ سالگی، آن دسته از شرکت کنندگانی که در سن ۱۱ سالگی میزان سرب خون شان بیش از ۱۰ میکروگرم در دسی لیتر بود به طورمیانگین نمره IQشان ۴.۲۵ کمتر از همسن و سال های شان با میزان سرب کمتر بود.

طبق نتایج این مطالعه، به ازای افزایش هر ۵ میکروگرم در سرب خون، IQ حدود ۱.۵ نمره کاهش می یابد.