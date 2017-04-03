افزایش ریسک سرطان سینه با رنگ کردن مو

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه هلسینکی فنلاند و موسسه سرطان فنلاند نقش استفاده از قرص های ضدبارداری هورمونی و رنگ موها را بر ریسک سرطان سینه بررسی کردند.

سانا هیکینن، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «بزرگ ترین فاکتور پرخطر در سرطان سینه، سن بالا و عوامل مرتبط با سبک زندگی نظیر اولین زایمان در سن بالا، تعداد کم فرزند، مصرف الکل و بی تحرکی است.»

در این مطالعه، محققان داده های مربوط به نظرسنجی از ۸۰۰۰ بیمار مبتلا به سرطان سینه و ۲۰ هزار فرد گروه کنترل را در فنلاند بررسی کردند.

نتایج نشان داد استفاده از قرص های ضدبارداری با افزایش ۳۲ درصدی ریسک ابتلا به سرطان سینه در بین زنان زیر ۵۰ سال همراه بود.

همچنین محققان پی بردند ریسک سرطان سینه در بین زنانی که موهایشان را رنگ کرده بودند در مقایسه با سایر زنان ۲۳ درصد بیشتر بود.