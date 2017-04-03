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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۶:۰۶

تحقیق جدید نشان می دهد؛

افزایش آمار مبتلایان سرطان تیروئید در آمریکا

افزایش آمار مبتلایان سرطان تیروئید در آمریکا

طبق نتایج یک تحقیق جدید، شمار آمریکایی های مبتلا به سرطان تیروئید در طول چهار دهه گذشته بیش از سه برابر شده است و همچنان سالانه بیش از ۳ درصد افزایش می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیروئید یک عضو پروانه ای شکل در گلو است. درحالیکه اکثریت موارد ابتلا به سرطان تیروئید تهدیدی برای جان محسوب نمی شود اما به گفته محققان، نرخ مرگ مربوط به شکل تهاجمی این بیماری افزایش یافته است.

کری کیتاهارا، سرپرست تیم تحقیق از موسسه ملی سرطان آمریکا، در این باره می گوید: «افزایش شمار موارد ابتلا به سرطان تیروئید به دلیل افزایش تشخیص این بیماری به خاطر وجود تکنولوژی های در دسترس نظیر سونوگرام ها و نمونه برداری هاست. اما نرخ افزایش یافت شده در این مطالعه به مراتب بیش از حد انتظار است.»

طبق اعلام این موسسه، در حدود ۵۷ هزار مورد جدید ابتلا به سرطان تیروئید در سال ۲۰۱۷ در ایالات متحده تشخیص داده شده است. نرخ ابتلا در بین زنان بیش از مردان بوده است.

کد مطلب 3942776

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