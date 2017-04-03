افزایش آمار مبتلایان سرطان تیروئید در آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، تیروئید یک عضو پروانه ای شکل در گلو است. درحالیکه اکثریت موارد ابتلا به سرطان تیروئید تهدیدی برای جان محسوب نمی شود اما به گفته محققان، نرخ مرگ مربوط به شکل تهاجمی این بیماری افزایش یافته است.

کری کیتاهارا، سرپرست تیم تحقیق از موسسه ملی سرطان آمریکا، در این باره می گوید: «افزایش شمار موارد ابتلا به سرطان تیروئید به دلیل افزایش تشخیص این بیماری به خاطر وجود تکنولوژی های در دسترس نظیر سونوگرام ها و نمونه برداری هاست. اما نرخ افزایش یافت شده در این مطالعه به مراتب بیش از حد انتظار است.»

طبق اعلام این موسسه، در حدود ۵۷ هزار مورد جدید ابتلا به سرطان تیروئید در سال ۲۰۱۷ در ایالات متحده تشخیص داده شده است. نرخ ابتلا در بین زنان بیش از مردان بوده است.