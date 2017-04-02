ترافیک در محورهای مواصلاتی استان قزوین سنگین است

سرهنگ نصرالله بیگلری دقایقی قبل در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت جاده های استان اظهارداشت: در حال حاضر با توجه به بازگشت مسافران نوروزی تردد در محورهای اصلی استان از جمله زنجان به قزوین و رشت به قزوین نیمه سنگین ولی روان است.

وی افزود: همچنین در محور قزوین به کرج شاهد ترافیک نیمه سنگین هستیم و تردد در آن بدون هیچ مشکلی جریان دارد.

رئیس پلیس راه استان قزوین بیان کرد: در جاده های منتهی به مناطق کوهستانی و چشم اندازهای طبیعی و سرسبز استان مانند محور الموت غربی و شرقی و جاده زرشک به دلیل حضور مردم در روز طبیعت تردد بسیار سنگین است.

سرهنگ بیگلری تصریح کرد: در گردنه کوهین و مناطق برف گیر استان شاهد وزش باد شدید و باران هستیم و جاده لغزنده است لذا از رانندگان انتظار داریم با دقت بیشتری رانندگی کنند.

سیزده بدر بدون حادثه در استان قزوین

سرهنگ بیگلری با ابراز خوشحالی از سپری شدن روزی بدون حادثه در جاده های استان اظهارداشت: خوشبختانه امروز سیزدهم فروردین روز بدون حادثه ای را تاکنون سپری کرده ایم و امیدواریم با حوصله بیشتر رانندگان و دقت در رعایت قوانین راهنمایی تا پایان روز شاهد هیچ حادثه ای نباشیم.

وی یادآورشد: از رانندگان درخواست می کنیم با توجه به خستگی در مسیرهای طی شده حتما پس از چند ساعت رانندگی توقف کرده و در پارکینگ و توقف گاهها استراحت کرده و سپس به راه خود ادامه دهند.

بیگلری گفت: رعایت سرعت مطمئنه و توجه به فاصله مناسب از خودروی جلویی، سبقت نگرفتن غیرمجاز و بستن کمربند می تواند تردد ایمن و راحتی را برای رانندگان رقم بزند.

