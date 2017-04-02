وقوع دو تصادف زنجیره ای در استان مرکزی/ ۵۵خودرو باهم برخورد کردند

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: عصر روز یکشنبه(سیزدهم فروردین ماه) دو حادثه تصادف زنجیره ای در محور قدیم ساوه-همدان و محور اراک-شازند به وقوع پیوست که طی حادثه نخست، پنج خودرو و در حادثه دوم ۵۰ خودرو با یکدیگر برخورد کردند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی ساوه در گفت و گو با خبرنگار مهر، در رابطه با حادثه برخورد پنج خودرو در جاده سد الغدیر ساوه در محور قدیم ساوه - همدان اظهار داشت: در این سانحه جاده ای پنج خودرو شامل سه دستگاه پراید، یک دستگاه سمند و یک دستگاه پژو با یکدیگر برخورد کردند.

نعمت الله عزیزی افزود: این حادثه خوشبختانه تلفات جانی به همراه نداشت، اما پنج مصدوم برجای گذاشت.

وی خاطرنشان ساخت: پس از اطلاع رسانی حادثه بلافاصله تیم اورژانس شهری ساوه به محل حادثه اعزام شده و مصدومان را پس از انجام اقدامات درمان پیش بیمارستانی، برای ادامه درمان به بیمارستان شهید مدرس ساوه منتقل شدند.

برخورد ۵۵ خودرو در محور اراک-شازند

در سانحه جاده ای دیگری که عصر روز جاری در محور اراک -شازند به وقوع پیوست، ۵۰ خودرو با یکدیگر برخورد کردند.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی با اعلام خبر این تصادف زنجیره‌ای گفت: این سانحه جاده ای در محور اراک - شازند در حوالی روستای رباط میل به وقوع پیوست که طی آن ۵۰ خودرو با یکدیگر برخورد کردند، اما خوشبختانه این رویداد تلفات جانی در پی نداشت.

ایرج کهریزی افزود: محورهای استان مرکزی از صبح امروز به علت بارش، عمدتا لغزنده هستند و رانندگان باید جوانب احتیاط و ایمنی را کاملا رعایت کنند تا از اینگونه حوادث پیشگیری شود.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی ادامه داد: در حال حاضر عوامل پلیس راه و انتظامی در حال بازگشایی مسیر هستند چراکه به سبب این سانحه جاده ای، از زمان وقوع تاکنون این مسیر با ترافیک و کندی تردد مواجه است.