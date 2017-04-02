برخورد ۲۰۶ و سمند در شهریار ۵ مصدوم بر جای گذاشت

احمد کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه غروب امروز سانحه تصادفی در شهریار به سازمان آتش نشانی این شهرستان خبر داده شد، اظهار کرد: این سانحه در محور رزکان- شهریار رخ داد و مامورین سازمان آتش نشانی شهریار به محض اطلاع خود را به سرعت به محل حادثه رساندند.

وی افزود: این تصادف حاصل برخورد شاخ به شاخ یک دستگاه خودرو سمند با یک دستگاه خودرو ۲۰۶ در این محور بوده است.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری شهریار ادامه داد: این برخورد سبب مصدوم شدن ۵ نفر از هموطنان شد و مصدومین توسط اورژانس به بیمارستان انتقال یافتند.

بر اساس این گزارش خودروهای مذکور در حال بازگشت از مراسم روز طبیعت بودند.

مشاهدات عینی خبرنگار مهر حاکی از وخامت حال تعدادی از مصدومین این تصادف و وارد آمدن خسارات مالی زیاد به هر دو خودرو است.