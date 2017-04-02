مفقودی یک کودک در خلخال/ ۱۵۰ مسافر نوروزی اسکان اضطراری یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام غیبی شامگاه یکشنبه در حاشیه بازدید از گردنه صائین به خبرنگار مهر گفت: این کودک از خانواده خود جدا شده و این احتمال داده میشود که در رودخانه مجاور روستا غرق شده باشد.
وی افزود: نیروهای هلالاحمر از ظهر روز یکشنبه در حال جستجوی کودک هستند و به دلیل اینکه این رودخانه به سد کوثر منتهی میشود، توری در مقابل سد کشیده شده تا مانع از ورود کودک به سد شود.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان به تداوم جستجوی این کودک اشاره کرد و گفت: علاوه بر این نیروهای هلالاحمر در محورهای مواصلاتی استان به خودروهای در راه مانده امدادرسانی داشتند.
به گفته غیبی به دلیل ترافیک خودروها و وضعیت نامطلوب جوی در گردنه صائین نزدیک به ۱۵۰ مسافر نوروزی به دلیل نداشتن تجهیزات زمستانی در راه ماندند و نیروهای امدادی این تعداد را به صورت اضطراری اسکان دادند.
وی تأکید کرد: به دلیل بارش برف در محورهای مواصلاتی نیروهای هلالاحمر در جادهها حضور دارند و همچنان با هدایت خودروها به خودروهای در راه مانده امدادرسانی میکنند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان خواستار رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی شد و افزود: انتظار میرود رانندگان همکاری لازم را با نیروهای امدادی، پلیسراه و راهداری داشته باشند.
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