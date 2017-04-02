  1. استانها
  2. اردبیل
۱۳ فروردین ۱۳۹۶، ۲۲:۰۰

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر اردبیل به مهر خبر داد؛

مفقودی یک کودک در خلخال/ ۱۵۰ مسافر نوروزی اسکان اضطراری یافتند

مفقودی یک کودک در خلخال/ ۱۵۰ مسافر نوروزی اسکان اضطراری یافتند

اردبیل – مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اردبیل از مفقود شدن یک کودک در روستای علی‌آباد شهرستان خلخال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام غیبی شامگاه یکشنبه در حاشیه بازدید از گردنه صائین به خبرنگار مهر گفت: این کودک از خانواده خود جدا شده و این احتمال داده می‌شود که در رودخانه مجاور روستا غرق شده باشد.

وی افزود: نیروهای هلال‌احمر از ظهر روز یکشنبه در حال جستجوی کودک هستند و به دلیل اینکه این رودخانه به سد کوثر منتهی می‌شود، توری در مقابل سد کشیده شده تا مانع از ورود کودک به سد شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان به تداوم جستجوی این کودک اشاره کرد و گفت: علاوه بر این نیروهای هلال‌احمر در محورهای مواصلاتی استان به خودروهای در راه مانده امدادرسانی داشتند.

به گفته غیبی به دلیل ترافیک خودروها و وضعیت نامطلوب جوی در گردنه صائین نزدیک به ۱۵۰ مسافر نوروزی به دلیل نداشتن تجهیزات زمستانی در راه ماندند و نیروهای امدادی این تعداد را به صورت اضطراری اسکان دادند.

وی تأکید کرد: به دلیل بارش برف در محورهای مواصلاتی نیروهای هلال‌احمر در جاده‌ها حضور دارند و همچنان با هدایت خودروها به خودروهای در راه مانده امدادرسانی می‌کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان خواستار رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی شد و افزود: انتظار می‌رود رانندگان همکاری لازم را با نیروهای امدادی، پلیس‌راه و راهداری داشته باشند.

کد مطلب 3942830
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ایرانی IR ۲۲:۳۶ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۳
      0 0
      پاسخ
      خدای بزرگ کمک کن به این خانواده....

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه