بارش برف و کولاک در شهرستان هشترود

به گزارش خبرنگار مهر ، علیرضا اوشال شامگاه یک شنبه در جمع خبرنگاران گفت: بارش شدید برف وکولاک درراههای مواصلاتی هشترود ادامه دارد.

وی افزود: اکیپ های راهداری شهرستان هشترود بصورت آماده باش کامل قرار گرفته تا در صورت بروز مشکل سریعا وارد عمل خواهند شد.

علیرضا اوشال افزود: رانندگان و مسافرین و شهروندان عزیز با رعایت نمودن نکات ایمنی راه در جاده ها تردد نمایید

وی ادامه داد: در صورت نیاز از طریق سامانه ۱۴۱ و یا با شماره تلفن های اداره ۰۴۱۵۲۶۲۲۲۸۸ و ۰۴۱۵۲۶۲۲۱۲۹ و ۰۴۱۵۲۶۲۶۰۵۵ تماس حاصل نموده تا از وضعیت راه ها اطلاع حاصل نمایید، همکاران پرتلاش بصورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان هستند.