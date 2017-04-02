  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۳ فروردین ۱۳۹۶، ۲۱:۵۵

رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان هشترود خبر داد:

بارش برف و کولاک در شهرستان هشترود

بارش برف و کولاک در شهرستان هشترود

تبریز - رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان هشترود از بارش برف و کولاک در شهرستان هشترود. خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اوشال شامگاه یک شنبه در جمع خبرنگاران گفت: بارش شدید برف وکولاک درراههای مواصلاتی هشترود ادامه دارد.
وی افزود: اکیپ های راهداری شهرستان هشترود بصورت آماده باش کامل قرار گرفته تا در صورت بروز مشکل سریعا وارد عمل خواهند شد.
علیرضا اوشال افزود: رانندگان و مسافرین و شهروندان عزیز با رعایت نمودن نکات ایمنی راه در جاده ها تردد نمایید
وی ادامه داد: در صورت نیاز  از طریق سامانه ۱۴۱ و یا با شماره تلفن های اداره  ۰۴۱۵۲۶۲۲۲۸۸ و ۰۴۱۵۲۶۲۲۱۲۹ و ۰۴۱۵۲۶۲۶۰۵۵ تماس حاصل نموده تا از وضعیت راه ها اطلاع حاصل نمایید، همکاران پرتلاش بصورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان هستند.
کد مطلب 3942831

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها