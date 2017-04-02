به گزارش خبرنگار مهر، علی یوسف زاده شامگاه یکشنبه در حاشیه بازدید از سهراهی سرعین به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر تمامی نیروهای راهدار و تجهیزات برفروبی در جادهها مستقر شدهاند.
وی افزود: با وجود گذشت ۱۳ روز از فصل بهار بارش سنگین برف موجب کولاک در جادهها و کاهش محسوس دمای هوا شده و در نتیجه آن سطح جادهها یخ بسته است.
معاون راهداری و حملونقل جادهای استان با اشاره به نمکپاشی جادهها نیز اضافه کرد: از آغاز بارش ها تاکنون برفروبی و نمکپاشی جادهها به صورت مداوم انجام میشود.
یوسف زاده در خصوص آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی افزود: هیچ محور اصلی و فرعی مسدود نیست؛ با این وجود در گردنه صائین و محور خلخال سمت بودالالو شاهد کولاک شدید برف هستیم.
وی افزود: بیشترین بارش برف از روز گذشته در محور مشگین شهر سمت قره آغاج و امیر کندی به ثبت رسیده و نیروهای راهدار همچنان در حال برفروبی جادهها هستند.
به گفته معاون راهداری و حملونقل جادهای استان به غیر از محورهای مواصلاتی شمال استان در حال حاضر بارش برف در مابقی محورها ادامه دارد.
