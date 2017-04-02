۱۳ فروردین ۱۳۹۶، ۲۳:۳۳

معاون راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اردبیل با مهر مطرح کرد؛

برف‌روبی جاده های اردبیل ادامه دارد/کولاک شدید در گردنه صائین

سرعین - معاون راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل از تداوم برف‌روبی محورهای مواصلاتی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی یوسف زاده شامگاه یکشنبه در حاشیه بازدید از سه‌راهی سرعین به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر تمامی نیروهای راهدار و تجهیزات برف‌روبی در جاده‌ها مستقر شده‌اند.

وی افزود: با وجود گذشت ۱۳ روز از فصل بهار بارش سنگین برف موجب کولاک در جاده‌ها و کاهش محسوس دمای هوا شده و در نتیجه‌ آن سطح جاده‌ها یخ بسته است.

معاون راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان با اشاره به نمک‌پاشی جاده‌ها نیز اضافه کرد: از آغاز بارش ها تاکنون برف‌روبی و نمک‌پاشی جاده‌ها به صورت مداوم انجام می‌شود.

یوسف زاده در خصوص آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی افزود: هیچ محور اصلی و فرعی مسدود نیست؛ با این وجود در گردنه صائین و محور خلخال سمت بودالالو شاهد کولاک شدید برف هستیم.

وی افزود: بیشترین بارش برف از روز گذشته در محور مشگین شهر سمت قره آغاج و امیر کندی به ثبت رسیده و نیروهای راهدار همچنان در حال برف‌روبی جاده‌ها هستند.

به گفته معاون راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان به غیر از محورهای مواصلاتی شمال استان در حال حاضر بارش برف در مابقی محورها ادامه دارد.

کد مطلب 3942848
محمد میرزایی ناطق

