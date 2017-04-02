برف و یخبندان ۴۰ تصادف خسارتی در محورهای مواصلاتی اردبیل رقم زد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت فتاحی شامگاه یکشنبه در بازدید از محورهای مواصلاتی اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: اغلب تصادف‌ها به دلیل یخبندان و لغزندگی جاده ها و انحراف خودروها حادث شده است.

وی افزود: برخی رانندگان از تجهیزات لازم از جمله زنجیر چرخ برخوردار نیستند و برخی با وجود دارا بودن زنجیر چرخ قادر به بستن آن نبوده و در نتیجه در هنگام تردد دچار مشکل شده‌اند.

رئیس پلیس‌راه استان تأکید کرد: بخشی از عملیات امدادرسانی به بستن زنجیر چرخ خودروهای در راه مانده و هدایت آن ها صرف شده است.

به گفته فتاحی در نتیجه کولاک در جاده‌ها و کاهش دید رانندگان تصادفات خسارتی به ثبت رسیده اما تصادف فوتی و جرحی گزارش نشده است.

وی با بیان اینکه نیروهای پلیس‌راه حتی در طول شب در جاده‌ها حضور دارند، اضافه کرد: عملیات امدادرسانی و هدایت خودروها ادامه دارد.