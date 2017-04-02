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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۰:۰۲

رئیس پلیس‌راه اردبیل به مهر خبر داد؛

برف و یخبندان ۴۰ تصادف خسارتی در محورهای مواصلاتی اردبیل رقم زد

برف و یخبندان ۴۰ تصادف خسارتی در محورهای مواصلاتی اردبیل رقم زد

اردبیل – رئیس پلیس‌راه استان اردبیل از ثبت ۴۰ تصادف خسارتی در محورهای مواصلاتی این استان به دلیل بارش برف، یخبندان و لغزندگی طی ساعات گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت فتاحی شامگاه یکشنبه در بازدید از محورهای مواصلاتی اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: اغلب تصادف‌ها به دلیل یخبندان و لغزندگی  جاده ها و انحراف خودروها حادث  شده  است.

وی افزود: برخی رانندگان از تجهیزات لازم از جمله زنجیر چرخ برخوردار نیستند و برخی با وجود دارا بودن زنجیر چرخ قادر به بستن آن نبوده و در نتیجه در هنگام تردد دچار مشکل شده‌اند.

رئیس پلیس‌راه استان تأکید کرد: بخشی از عملیات امدادرسانی به بستن زنجیر چرخ خودروهای در راه مانده و هدایت آن ها صرف شده است.

به گفته فتاحی در نتیجه کولاک در جاده‌ها و کاهش دید رانندگان تصادفات خسارتی به ثبت رسیده اما تصادف فوتی و جرحی گزارش نشده است.

وی با بیان اینکه نیروهای پلیس‌راه حتی در طول شب در جاده‌ها حضور دارند، اضافه کرد: عملیات امدادرسانی و هدایت خودروها ادامه دارد.

کد مطلب 3942853
محمد میرزایی ناطق

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